Nations League 2019, non solo Portogallo-Italia. Rimonta della Turchia in Svezia, Serbia-Romania 2-2. I risultati di oggi (10 settembre)

Non solo Portogallo-Italia 1-0 nella serata dedicata alla Nations League 2018-2019 di calcio, anche se non si sono giocate altre partite della League A. Nella Serie B pirotecnica vittoria della Turchia in rimonta contro la Svezia (2-3). A Stoccolma gli scandinavi volano sul 2-0 grazie alle reti di Thelin al 35′ e di Claesson al 49′, ma a quel punto si scatenano gli anatolici: il milanista Calhanoglu accorcia le distanze con uno dei suoi diagonali al 51′ poi nel finale ci pensa Akbaba a ribaltare la contesa firmando una doppietta stellare (pareggio all’88’ su assist di Tosun e gol della vittoria in pieno recupero con un colpo di testa).

Nella League C bella vitoria casalinga del Montenegro sulla Lituania, 2-0 nel giro di un minuto nel cuore del primo tempo con il rigore di Savic e la rete di Jankovic. La Scozia vince di fronte al proprio pubblico contro l’Albania (2-0 con l’autorete di Djmsiti e la rete di Naismith). La Serbia invece pareggia 2-2 con la Romania, Stanciu e Tucudean hanno risposto alla doppietta di Mitrovic.

LEAGUE A:

Portogallo-Italia 1-0

LEAGUE B:

Svezia-Turchia 2-3

LEAGUE C:

Montenegro-Lituania 2-0

Scozia-Albania 2-0

Serbia-Romania 2-2

LEAGUE D:

Andorra-Kazakhstan 1-1

Kosovo-Far Oer 2-0

Malta-Azerbaijan 1-1













