Basket, Qualificazioni Mondiali 2018: Italia-Polonia. Programma, orario e tv

Luigi Datome Nazionale Italiana Maschile Senior Eurobasket 2017 - Final Phase - Round of 16 Finlandia Italia Finland Italy FIP 2017 Istanbul, 09/09/2017 Foto GiulioCiamillo / Ciamillo - Castoria

Venerdì sera (ore 20.45) l’Italia affronterà la Polonia nella prima sfida della seconda fase delle Qualificazioni Mondiali 2019. Un match assolutamente fondamentale per gli azzurri, che affrontano un’avversaria diretta per uno dei tre posti che permettono di volare il prossimo anno in Cina.

Si giocherà al PalaDozza di Bologna, Datome e compagni sono attualmente al secondo posto con un record di quattro vittorie e due sconfitte. Negli ultimi giorni si sono aggregati al gruppo anche i milanesi Amedeo Della Valle e Jeff Brooks all’esordio con la nazionale azzurra. Vincere per avvicinare il Mondiale, questa la missione della squadra di coach Meo Sacchetti

ITALIA-POLONIA: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Sky e diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Credit: Ciamillo