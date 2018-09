Nations League 2019, l’Italia rischia di retrocedere in Serie B. Non c’è limite al peggio…

Lo spettro della Serie B ora aleggia concretamente sull’Italia: non c’è limite al peggio, quando si pensa di avere toccato il fondo si riesce ad andare ancora più in basso. Dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2018, la nostra Nazionale doveva risorgere approfittando della Nations League ma la neonata competizione organizzata dalla UEFA si sta rivelando problematica per gli azzurri: venerdì il pareggio casalingo in rimonta contro la Polonia, oggi la sconfitta in trasferta contro il Portogallo.

Dopo due giornate (sulle quattro in programma), i ragazzi del CT Roberto Mancini occupano l’ultimo posto nel gruppo C (con 1 punto) alle spalle appunto dei lusitani (3 punti) e dei biancorossi (1 punto) ma avendo disputato una partita in più rispetto alle avversarie. Le ultime classificate dei quattro gironi della massima categoria retrocederanno in Serie B e ora il rischio è davvero concreto per questa Italia che non riesce proprio a riemergere e che sta vivendo il momento peggiore degli ultimi 60 anni. Siamo già con le spalle al muro: a ottobre affronteremo la Polonia in trasferta, poi a novembre chiuderemo a Milano contro il Portogallo e siamo sostanzialmente costretti a vincere almeno un incontro (salvo incroci particolari dalle altre partite) per evitare un ulteriore smacco.

Questa Nazionale non riesce a trovare più il gol su azione, fatica a fare gioco a centrocampo dove gli uomini non riescono a fare filtro, abbiamo anche delle difficoltà croniche in difesa, manca il grande trascinatore, nessuno salta l’uomo, la manovra è sterile è improduttiva: si stenta a vedere la luce in fondo al tunnel e ora siamo addirittura invischiati nella lotta per non retrocedere. Non c’è limite al peggio…













