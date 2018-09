Nations League 2019, Italia-Polonia: orario d’inizio e come vederla in tv

Oggi venerdì 7 settembre si gioca Italia-Polonia, match valido per la Nations League 2018-2019 di calcio. Allo Stadio Dall’Ara di Bologna andrà in scena la prima partita del Gruppo C della neonata competizione organizzata dalla UEFA, la nostra Nazionale ripartirà da qui dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2018: il nostro movimento sta attraversando un momento davvero molto difficile e spera di rialzarsi in questa occasione, i biancorossi saranno degli avversari davvero molto ostici ma i ragazzi del CT Roberto Mancini scenderanno in campo agguerriti con l’obiettivo di regalare una gioia al proprio pubblico e scacciare l’incubo della notte di San Siro.

Gli azzurri dovrebbero scendere in campo con un 4-3-3, sorretto da centrali Bonucci e Chiellini davanti al portiere Donnarumma, a centrocampo l’estro di Jorginho e in avanti Balotelli a caccia di gol. Di fronte ci troveremo una compagine particolarmente quotata e con delle individualità di spicco come i vari Lewandowski, Milik e Zielinski. Si preannuncia un’autentica battaglia che l’Italia spera di vincere, portare a casa i tre punti sarebbe davvero fondamentale per alimentare le nostre speranze di qualificazione alla Final Four della competizione a cui saranno ammesse soltanto le vincitrici dei quattro gironi.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Polonia, match valido per la Nations League 2018-2019. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

VENERDI’ 7 SETTEMBRE:

20.45 Italia-Polonia

ITALIA-POLONIA: DOVE VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.