LIVE Italia-Polonia, Nations League in DIRETTA: prima tappa della rinascita, serve una vittoria!

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Polonia, match valido per la Nations League 2018-2019 di calcio. Allo Stadio Dall’Ara di Bologna inizierà la nuova avventura degli azzurri che devono riscattarsi dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2018: il nostro movimento è all’anno zero, bisogna iniziare immediatamente una lunga risalita, il cammino sarà molto complicato e già oggi capiremo quali sono le potenzialità della nuova Nazionale che andrà a caccia della vittoria per incominciare al meglio la neonata competizione organizzata dalla UEFA.

I ragazzi di Roberto Mancini se la giocheranno alla pari con i biancorossi, si preannuncia una partita molto avvincente e appassionante aperta a tutti i risultati. Di fronte al proprio pubblico, l’Italia va a caccia di tre punti pesantissimi in ottica qualificazione alla Final Four: si riparte da Mario Balotelli in attacco, da Gigi Donnarumma tra i pali protetto dai veterani Bonucci e Chiellini, da Jorginho a centrocampo con tante incertezze.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Polonia, match valido per la Nations League 2018-2019 di calcio: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, azione dopo azione, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 20.45. Buon divertimento a tutti.













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

Foto: photoplanet.am – Shutterstock.com