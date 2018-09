Nations League 2019, Italia-Polonia: le probabili formazioni e le ultime novità. Dubbi sulla posizione in campo di Bernardeschi

Stasera comincia l’avventura dell’Italia nella Nations League 2019. Gli azzurri affrontano a Bologna la Polonia e sarà anche la prima gara “da tre punti” per Roberto Mancini. Parte dunque questa nuova competizione, che assegna anche un pass per gli Europei 2020. L’Italia è nel girone con Polonia e Portogallo: la prima va in semifinale, mentre addirittura l’ultima retrocederà in Lega B.

Roberto Mancini ha detto in conferenza stampa che la formazione titolare c’è già, ma qualche dubbio sull’undici azzurro resiste. Soprattutto è la posizione in campo di Federico Bernardeschi a lasciare ancora qualche perplessità sulla composizione della squadra: il giocatore della Juventus è stato provato sia nei tre di centrocampo sia nel tridente d’attacco. In caso di prima ipotesi sarà Chiesa a giocare in alto a destra, mentre con la seconda uno tra Gagliardini e Benassi completerà il trio con Jorginho e Pellegrini.

La Polonia deve riscattare il brutto Mondiale e si affida ancora a Robert Lewandowski. Il giocatore del Bayern Monaco sarà l’unica punta nel 4-2-3-1 del tecnico Brzeczek. Panchina iniziale dunque per i bomber “italiani” Milik e Piatek. Ci saranno, invece, nell’undici titolare Szczesny; Bereszynski e Zielinski.

Queste le probabili formazioni

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Zappacosta, Bonucci, Chiellini, Criscito; Gagliardini, Jorginho, Pellegrini; Bernardeschi, Balotelli, Insigne.

POLONIA (4-2-3-1): Szczesny; Bereszynski, Glik, Bednarek, Pietrzak; Goralski, Krychowiak; Kurzawa, Zielinski, Makuszewski; Lewandowski.













Foto: Marco Iacobucci/Shutterstock.com