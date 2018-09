Italia-Albania, amichevole Under21: programma, orario e tv

Dopo il primo incontro amichevole giocato in Slovacchia, la Nazionale Under 21 guidata da Gigi Di Biagio torna in Italia per il match casalingo con i pari età dell’Albania. Queste amichevoli sono importantissime per il percorso di avvicinamento degli azzurrini all’Europeo casalingo del 2019, che varrà come torneo di qualificazione olimpica a Tokyo 2020.

Italia-Albania si svolgerà martedì 11 settembre alle ore 18.30 alla “Sardegna Arena” di Cagliari, con copertura televisiva garantita dalla Rai. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv in chiaro su Rai 2 con collegamenti a partire dalle 18.15, inoltre sarà disponibile lo streaming gratuito della partita sulla piattaforma web Rai Play. OASport vi garantisce la copertura dell’evento con la consueta DIRETTA LIVE testuale integrale con aggiornamenti in tempo reale per non perdersi nulla del percorso d’avvicinamento degli azzurrini all’Europeo 2019.

MARTEDÌ 11 SETTEMBRE

Ore 18.30 Italia-Albania, “Sardegna Arena” di Cagliari













erik.nicolaysen@oasport.it

Foto: Facebook Nazionale Italiana di calcio