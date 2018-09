Nations League 2019, i precedenti tra Italia e Portogallo. Gli azzurri ne hanno vinti 18 su 25, ma l’ultimo è lusitano…

Si disputerà domani la sfida tra Portogallo e Italia valevole per la seconda giornata della neonata Nations League organizzata dall’UEFA. L’incontro dello stadio Josè Alvalade di Lisbona, che non vedrà Cristiano Ronaldo tra i protagonisti, ha 25 precedenti nella storia del calcio.

Il primo confronto tra le due nazionali si è tenuto a Lisbona, il 18 giugno 1925. Era appena il quinto incontro nella storia della selezione portoghese, che nei precedenti quattro aveva incontrato soltanto la Spagna. Fu anche il primo, storico successo dei lusitani: allo stadio Luimar, sul cui terreno è stato poi costruito (due volte) il Josè Alvalade, fu Joao Francisco a segnare il primo gol vittoria che si ricordi in terra portoghese.

Il Portogallo ha vinto altri quattro confronti nel 1928, 1957, 1976 e 2015 (che, peraltro, è l’ultimo disputato). Di questi, soltanto quello del 1957 ha valenza ufficiale, essendo stato giocato nelle qualificazioni dei Mondiali.

L’Italia, invece, ha colto diciotto successi, cominciando dalla partita giocata e vinta per 3-1 al Filadelfia di Torino e finendo con la vittoria per 3-1 del 2013 a Zurigo. Come accennato, però, l’ultimo confronto è stato persodagli azzurri nel 2015 a Ginevra, in cui ai lusitani bastò un gol dell’allora ventisettenne Eder. Ci sono stati anche due pareggi: il primo nel 1967 in amichevole, il secondo nel 1992 all’interno dell’oggi defunta US Cup.

Sono stati soltanto sei i confronti avvenuti in un ambito di manifestazioni internazionali, ma non è mai accaduto che le due selezioni si trovassero di fronte in una fase finale degli Europei o dei Mondiali.













federico.rossini@oasport.it

Foto: kivnl / Shutterstock