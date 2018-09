Nations League 2018, stasera Italia-Portogallo: programma, orario d’inizio e tv. Come vedere la partita

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI PORTOGALLO-ITALIA DALLE ORE 20.45

Alle ore 20.45 scenderanno in campo Italia e Portogallo a Lisbona per la seconda giornata della Nations League 2018-2019, neonata competizione organizzata dalla UEFA. Gli azzurri vanno a caccia di una vitoria pesante contro i Campioni d’Europa, dopo il pareggio casalingo contro la Polonia c’è voglia di rivalsa nel gruppo e la nostra Nazionale insegue un successo che manca da addirittura 11 mesi. Si preannuncia grande spettacolo allo Stadio Da Luz, i lusitani saranno privi di Cristiano Ronaldo mentre Roberto Mancini oserà una nuova formazione rispetto a quello vista a Bologna con l’inserimento di Federico Chiesa fin dal primo minuto.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Portogallo, match valido per la Nations League 2018-2019 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

LUNEDI’ 10 SETTEMBRE:

20.45 Portogallo-Italia

PORTOGALLO-ITALIA: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Rai Uno e diretta streaming su Rai Play.

Foto: Gennaro Di Rosa / Shutterstock.com