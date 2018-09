Basket, Eurolega 2018-2019: Olimpia Milano rafforzata con innesti di qualità. Sarà la volta buona per i playoff?

“Vogliamo vivere grandi notte europee, lo vogliamo noi e lo vuole il club”, Simone Pianigiani ha espresso così la volontà di competere in Eurolega della sua Olimpia Milano. Dopo due Scudetti negli ultimi tre anni, l’Emporio Armani cerca finalmente una propria dimensione anche al di fuori dei confini italiani e mai come in questa stagione l’obiettivo può essere centrato.

Milano ha rinforzato ulteriormente la squadra che qualche mese fa conquistava il tricolore e lo ha fatto non solo per restare ai vertici della Serie A italiana, ma per conquistare anche i playoff in Eurolega. Le ultime due stagioni europee sono state molto deludenti, nonostante premesse sicuramente diverse. La società ha deciso di fare un ulteriore salto di qualità e dopo molti anni di grandi rivoluzioni ha deciso di non stravolgere del tutto l’assetto del roster di Simone Pianigiani.

In maglia Olimpia sono rimasti Vladimir Micov, Curtis Jerrells, Mindaugas Kuzminskas e soprattutto la coppia di centri che molti club europei invidiano a Milano, Kaleb Tarczewski e Arturas Gudaitis. Non ci sarà più Andrew Goudelock, forse l’uomo dello Scudetto per la clamorosa stoppata su Sutton in gara-5 contro Trento, ma al posto del “Mini Mamba” sono arrivati a rinforzare il reparto piccoli due giocatori di livello assoluto come Nemanja Nedovic e Mike James. Il serbo arriva da una super stagione in quel di Malaga (quasi 17 punti di media), ma è soprattutto l’americano a far sognare i tifosi milanesi. James è colui che può davvero far fare il salto di qualità in campo europeo all’Olimpia e l’ex Panathinaikos si è già impossessato del ruolo di leader, parlando apertamente di una Milano che punta a grandi obiettivi.

Stranieri di alto livello, ma anche il gruppo italiano è ben presente all’interno dell’Olimpia. Capitan Andrea Cinciarini si dividerà i compiti in cabina di regia con James e Nedovic, mentre quest’estate Milano ha firmato anche Amedeo Della Valle e Jeff Brooks: il primo è chiamato alla stagione della definita consacrazione dopo anni molto positivi in quel di Reggio Emilia e potrebbe essere un’arma fondamentale dalla panchina per Simone Pianigiani, mentre il secondo è diventato “italiano” da pochi giorni ed è proprio quel quattro che è sempre mancato all’Olimpia in questi anni.

Inoltre non bisogna dimenticare uno come Christian Burns, che può davvero risultare una sorpresa nella stagione milanese. Sicuramente il lungo della nazionale potrà portare grande energia dalla panchina e può essere un elemento molto utile in certi frangenti per Pianigiani. E’ poi tornato in maglia Olimpia anche Simone Fontecchio, dal quale si attende ancora l’esplosione definitiva e che proverà a ritagliarsi minuti in una squadra veramente molto forte.

La sensazione è che in questa stagione a Milano non manchi veramente nulla. C’è il tutto per dominare in Italia e soprattutto essere tra le migliori squadre in Eurolega. L’Olimpia sa di non poter sbagliare ancora.













Credit: Ciamillo