Nations League 2018-2019: Francia-Olanda 2-1, decidono Mbappè e Giroud. I risultati di domenica 9 settembre

Ricca domenica per la Nations League 2018-2019 di calcio, iniziata la seconda giornata della neonata competizione organizzata dalla UEFA. La Francia, che giovedì aveva pareggiato contro la Germania, trova la sua prima vittoria nel torneo contro l’Olanda. I Campioni del Mondo vincono a Parigi per 2-1: al 14′ Mbappè sblocca la partita sfruttando al meglio l’assist di Matuidi, Babel pareggia al 67′ ma otto minuti più tardi ci pensa il solito Giroud a concretizzare l’invito di Mendy e a chiudere i conti.

In campo anche i vari Griezmann, Pogba, Kante e Umtiti nel solito 4-2-3-1 di Deschamps mentre i tulipani proseguono nella loro crisi. Giocate anche sette partite nelle serie inferiori: in League B torna la vera Danimarca dopo lo sciopero di qualche giorno fa, una doppietta di Eriksen stende il Galles di Bale ad Aarhus, l’Ucraina batte la Slovacchia per 1-0 grazie a un rigore trasformato da Yarmolenko a dieci minuti dal termine. Nella terza categoria da annotare il colpaccio casalingo di Cipro sulla Slovenia e il successo della Bulgaria sulla Norvegia. Di seguito tutti i risultati di domenica 9 settembre per quanto riguarda la Nations League 2018-2019.

LEAGUE A:

Francia-Olanda 2-1

LEAGUE B:

Ucraina-Slovacchia 1-0

Danimarca-Galles 2-0

LEAGUE C:

Bulgaria-Norvegia 1-0

Cipro-Slovenia 2-1

LEAGUE D:

Georgia-Lettonia 1-0

Macedonia-Armenia 2-0

Liechtenstein-Gibilterra 2-0













Foto: Vlad1988 Shutterstock.com