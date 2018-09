Portogallo-Italia, parla Roberto Mancini: “Vogliamo vincere. Cambio formazione, giocherà Chiesa”

Vigilia di Portogallo-Italia, match valido per la Nations League 2019 in programma lunedì 10 settembre (ore 20.45) all’Estadio da Luz di Lisbona. Gli azzurri, reduci dal pareggio casalingo contro la Polonia, proveranno a espugnare la Cattedrale contro i lusitani che saranno privi di Cristiano Ronaldo: la nostra Nazionale non vince una partita da 11 mesi (1-0 in Albania datato 9 ottobre 2017), è arrivato il momento di sbloccarsi.

Conferenza stampa di presentazione con Roberto Mancini che ha parlato così riguardo alle critiche ricevute per la partita di Bologna: “Il bello del calcio è che ognuno la vede come vuole. Non mi preoccupo. Io ho la coscienza per capire dove abbiamo sbagliato. Non sono così negativo come tante critiche che ho letto“.

Sicuramente vedremo in campo un’Italia differente rispetto a quella scesa in campo allo Stadio Dall’Ara: “Qualcuno cambieremo di sicuro. Tre giorni sono pochi e la condizione a inizio stagione non è perfetta. Il 4-3-3? La squadra può reggerlo. Non è questione di numeri, ma di atteggiamento“.

Confermata la presenza di Chiesa fin dal primo minuto: “Sì. Me l’avete chiesto e lo metto...“. Mario Balotelli dovrà accontentarsi della panchina, da vedere se ci sarà Jorginho dopo la prova incolore di Bologna: “Nel primo tempo ha sofferto la pressione di Zielinski, ma nel secondo ha fatto bene. È bravo“.

Gli obiettivi sono comunque chiari: “Chiedo di vincere perché vogliamo arrivare primi nel girone, ma anche di dimostrare personalità e coraggio. Lo ripeto: dobbiamo osare anche a costo di concedere ripartenze. Nel calcio moderno è impossibile non concedere, ma è importante attaccare e segnare un gol in più“.













Foto: lev radin / Shutterstock.com