Napoli-Fiorentina, orario d’inizio e come vederla in tv. Le probabili formazioni

Il secondo dei tre anticipi della quarta giornata di Serie A 2018-2019 di calcio è Napoli-Fiorentina. Entrambe le squadre possiedono sei punti in classifica, ma i viola hanno disputato una partita in meno (la prima giornata contro la Sampdoria è stata rinviata), mentre i partenopei vorranno riscattarsi dopo la deludente sconfitta per 3-0 al Marassi contro i blucerchiati.

Negli ultimi cinque precedenti in campionato il Napoli ha avuto la meglio soltanto in un’occasione contro la formazione del capoluogo toscano, per il resto tre pareggi e un successo viola. Inoltre la formazione azzurra ha sempre subito almeno una rete negli ultimi sei incontri di campionato. Tanta incertezza nel reparto offensivo partenopeo, in cui attualmente vengono preferiti Callejon e Milik a Verdi e Mertens. La Fiorentina è costretta a schierare tra i pali il secondo portiere Dragowski a causa dell’infortunio di Lafont, torna a centrocampo Veretout, mentre in attacco sicuri Chiesa e Simeone, da valutare invece il terzo uomo per comporre il tridente, dove Eysseric viene preferito su Pjaca, pronto comunque a subentrare nella ripresa.

L’arbitro Michael Fabbri fischierà l’inizio del match alle ore 18.00 allo stadio San Paolo. Napoli-Fiorentina verrà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport oppure in streaming su Sky Go. E’ possibile inoltre seguirla con noi dato che OASport vi offre la DIRETTA LIVE testuale, con aggiornamenti in tempo reale per non perdersi davvero nulla. Di seguito il programma completo e le probabili formazioni.

Sabato 15 settembre

Ore 18.00 Napoli-Fiorentina

PROBABILI FORMAZIONI:

Napoli (4-3-3): Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Hamsik, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All.: Ancelotti

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Victor Hugo, Biraghi; Gerson, Veretout, Benassi; Chiesa, Simeone, Eysseric. All.: Pioli













luca.montanari@oasport.it

Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com