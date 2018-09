Mountain bike, Mondiali 2018: i convocati dell’Italia ai raggi X. Gerhard Kerschbaumer punta in alto

Da mercoledì 5 a domenica 9 settembre si svolgeranno a Lenzerheide (Svizzera) i Mondiali di mountain bike per le specialità del cross country e della downhill. L’Italia, dopo qualche anno piuttosto deludente, torna a sognare in grande alla Bike Arena elvetica. La stagione infatti ha regalato grandi emozioni e risultati alla squadra tricolore che punta alle medaglie nella manifestazione internazionale. Andiamo a scoprire ai Raggi X i convocati azzurri.

Cross Country

Ovviamente tante attese per la specialità a Cinque Cerchi, quando siamo al giro di boa per quanto riguarda il quadriennio olimpico. L’Italia è tornata grande, soprattutto grazie a Gerhard Kerschbaumer, un atleta dal talento illimitato che si è ritrovato proprio in questa stagione a suon di podi in Coppa del Mondo: il campione italiano vuole stupire, punta dritto alle medaglie. Attesa poi anche per il vicecampione europeo Luca Braidot, che insieme al fratello Daniele, Gioele Bertolini, Nadir Colledani, Andrea Tiberi e Marco Aurelio Fontana cercheranno di fare gioco di squadra. Al femminile ci si affiderà ancora alla veterana Eva Lechner, mentre tra le Under 23 potrà ambire al podio Marika Tovo (con lei anche Martina Berta, Chiara Teocchi e Giorgia Marchet). Tra gli uomini under 23 spazio a Alessandro Naspi, Alessio Agostinelli, Juri Zanotti e Alessandro Saravalle.

Downhill

Tutte le speranze riposte in Eleonora Farina. L’atleta classe 1990, nativa di Trento, vuole assolutamente migliorare il piazzamento di Cairns dello scorso anno, dove chiuse proprio ai piedi del podio. Sempre al femminile al via anche Veronika Widmann. Tra gli uomini invece spazio al bronzo europeo Johannes Von Klebelsberg e a Loris Revelli.













Foto: Nicola Fabbian