Mountain bike, Mondiali 2018: chi può battere Nino Schurter? L’Italia ci prova con Gerhard Kerschbaumer

Domani si svolgerà la prova più attesta dei Mondiali di mountain bike di Lenzerheide (Svizzera): la gara elite maschile. Sul circuito della Bike Arena i migliori biker del mondo si sfideranno per conquistare la maglia iridata. Una gara che si preannuncia spettacolare, visto che arriva al termine di una stagione di Coppa del Mondo molto combattuta. Andiamo quindi a scoprire i favoriti e le speranze azzurre per questa gara.

L’atleta da battere sarà ancora una volta Nino Schurter. Il 32enne elvetico va alla caccia del settimo titolo della carriera, il quarto consecutivo. Numeri davvero impressionanti per uno dei più grandi della storia di questo sport. In questa stagione Schurter non è stato dominante come nelle ultime, ma ha conquistato comunque quattro successi in Coppa del Mondo, facendo sua anche la classifica generale. Nel Team Relay ha fatto la differenza, trascinando i suoi alla vittoria e arriva a questa prova quindi al top.

Chi proverà ad interrompere il suo domino è il nostro Gerhard Kerschbaumer, che nell’ultima tappa di La Bresse ha dimostrato di essere l’unico atleta in grado di tenere il ritmo del fuoriclasse svizzero. Il 27enne di Bressanone sta vivendo un momento magico della sua carriera, con quattro podi consecutivi in Coppa del Mondo, tra cui la storica vittoria a Vallnord, in cui ha battuto proprio Schurter. Kerschbaumer si presenterà a questa rassegna con la consapevolezza di poter lottare con i migliori e partirà tra i favoriti. L’Italia potrà contare su una squadra molto competitiva, in cui troveremo poi l’argento europeo Luca Braidot, insieme al fratello Daniele, i veterani Marco Aurelio Fontana e Andrea Tiberi e i giovani Gioele Bertolini e Nadir Colledani.

La concorrenza però sarà molto elevata e in tanti potranno ambire al podio. La Svizzera potrà contare su altri due atleti molto forti: Mathias Flueckiger, vincitore della tappa di Mont-Sainte-Anne, e Lars Forster, che ha conquisto l’oro agli Europei di Glasgow. L’olandese Mathieu van der Poel è poi pronto ad aggiungere un’altra medaglia al suo palmares, dopo un’ottima stagione. Attenzione poi al francese Maxime Marotte, al brasiliano Henrique Avancini, quarto nella classifica di Coppa del Mondo e al giovane talento neozelandese Anton Cooper.

Foto: Nicola Fabbian