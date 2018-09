MotoGP, Valentino Rossi: “Voglio fare almeno un anno della mia carriera con le auto dopo la MotoGP”

Tra pochi giorni il motomondiale tornerà in Italia, più precisamente a Misano, vicino alle coste della riviera romagnola. Alla viglia del Gran Premio di casa, in uno dei circuiti più amati, Valentino Rossi ha parlato del suo futuro in MotoGP, con e senza il Dottore, in un’intervista per Monster.

Per il pilota Yamaha vincere ora non fa provare emozioni diverse rispetto all’inizio della carriera “La sensazione è esattamente la stessa e anche ciò che si sente subito dopo, ma forse direi che è ora più speciale perché in passato ho vinto molte gare in un anno e ora … meno. Hai anche bisogno di lavorare di più, perché i rivali sono più forti, più giovani di prima, direi che il gusto è lo stesso quando si supera la bandiera a scacchi”. E le motivazioni per tagliare il traguardo davanti a tutti non gli mancano: “Perché mi piace ancora correre in moto e ho una grande passione per questo. Penso che se ci si mantiene e ci si allena, avenre 39 anni non è un grosso svantaggio. Mi diverto ancora. Voglio a praticare questo sport fino a quando posso lottare e combattere per il podio e provare a vincere, perché no?”.

Futuro in auto terminata la carriera sulle due ruote?: “Certo, su quattro ruote. Ho una grande passione per il motorsport. Voglio fare un altro anno della mia carriera sulle quattro ruote dopo la MotoGP. Credo che il motociclismo devi correre in MotoGP perché è il top. Credo di poter fare diversi anni con le auto, non allo stesso livello della MotoGP, ma voglio provare“.

Foto: Valerio Origo