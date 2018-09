F1, Montezemolo: “Indignato per i fischi a Hamilton. Avrei fatto lo stesso se fossi stato nei panni della Mercedes”

Luca Cordero di Montezemolo, prende le distanze dal pubblico dopo ciò che è accaduto sotto il podio durante la premiazione della vittoria di Lewis Hamilton al Gran Premio d’Italia a Monza. In un’intervista alla BBC l’ex numero uno del Cavallino Rampante dichiara: “Lewis (Hamilton, ndr) è un grande campione, è sempre stato molto corretto e ha raggiunto punto di carriera. Quello che è successo è stato molto brutto e io sono veramente turbato e indignato“.

In difesa della propria presa di posizione, Montezemolo ribadisce: “Abbiamo vinto alcuni campionati quando ero presidente e amministratore delegato, con Kimi, Felipe Massa, Rubens Barrichello, Michael Schumacher e Eddie Irvine. Quindi questo è parte della storia e Bottas non ha fatto nulla di sbagliato o sporco. Ha fatto la sua carriera. Le critiche sono normali, è difficile vincere nella vita, ma è più difficile da accettare quando non vinci, non ero contento di quello che ho visto dal pubblico, la Mercedes ha fatto il suo lavoro, se fossi stato in carica alla Ferrari nelle stesse condizioni della Mercedes avrei fatto lo stesso, quindi è finita”.

Riguardo al futuro di Kimi Raikkonen con la Rossa, l’imprenditore italiano non si sbilancia: “È bello annunciare chi guiderà l’anno prossimo perché è possibile evitare una reazione psicologica da parte dei piloti”.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

luca.montanari@oasport.it

Foto: Luigi Bertello / Shutterstock.com