Motomondiale, GP San Marino 2018: programma, orari e tv del fine settimana a Misano

Finalmente, e dopo Silverstone lo si può davvero dire, si torna in pista! Il Motomondiale fa tappa a Misano per il Gran Premio di San Marino 2018, in una delle “culle” delle due ruote. Si attende il solito numero a sei cifre di spettatori sul circuito intitolato a Marco Simoncelli, per un appuntamento che, dopo la cancellazione della gara inglese, diventa ancor più importante.

Marc Marquez, Francesco “Pecco” Bagnaia e Marco Bezzecchi sono rimasti in vetta alle rispettive classifiche e, dopo i guai di Silverstone, hanno dalla loro un GP in meno per difendersi dagli attacchi dei rivali. A Misano, però, tutto sarà rimesso in palio. In MotoGP il campione del mondo in carica vuole vittoria e chiusura dei conti in classifica generale, mentre tra Moto2 e Moto3 i nostri alfieri dovranno rintuzzare gli attacchi di Miguel Oliveira e Jorge Martin.

Il fine settimana di Misano, come consuetudine, sarà trasmetto in diretta ed in esclusiva da SkySport tramite i canali SkySport1 (canale 201) e SkySport MotoGP (canale 208). Non mancheranno gli appuntamenti anche su TV8 in chiaro (canale 121 di Sky e 8 del digitale terrestre) Per questo motivo sarà possibile seguire gli appuntamenti di Misano anche su SkyGo (riservato ai soli abbonati) tramite pc, smartphone o tablet.

Andiamo a conoscere nel dettaglio il programma completo della tre-giorni del Santa Monica con il calendario e gli orari di tutte le sessioni e, ovviamente, come sarà possibile seguirli in tv. OASport, come ogni altro appuntamento del Motomondiale, vi proporrà le DIRETTE LIVE testuali di ogni turno e gara, per non perdervi nemmeno un secondo dell’azione a Misano!

CALENDARIO COMPLETO GP MISANO 2018

Programma su SkySport1 e SkySport MotoGP

Giovedì 6 settembre

ore 17.00 Conferenza stampa piloti

Venerdì 7 settembre

ore 9.00-9.40 Prove libere 1 Moto3

ore 9.55-10.40 Prove libere 1 MotoGP

ore 10.55-11.40 Prove libere 1 Moto2

ore 13.10-13.50 Prove libere 2 Moto3

ore 14.05-14.50 Prove libere 2 MotoGP

ore 15.05-15.50 Prove libere 2 Moto2

Sabato 8 settembre

ore 9.00-9.40 Prove libere 3 Moto3

ore 9.55-10.40 Prove libere 3 MotoGP

ore 10.55-11.40 Prove libere 3 Moto2

ore 12.35-13.15 Qualifiche Moto3

ore 13.30-14.00 Prove libere 4 MotoGP

ore 14.10-14.25 Qualifiche 1 MotoGP

ore 14.35-14.50 Qualifiche 2 MotoGP

ore 15.05-15.50 Qualifiche Moto2

Domenica 9 settembre

ore 8.40-9.00 Warm-up Moto3

ore 9.10-9.30 Warm-up Moto2

ore 9.40-10.00 Warm-up MotoGP

ore 11.00 GARA MOTO3

ore 12.20 GARA MOTO2

ore 14.00 GARA MOTOGP

