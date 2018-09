MotoGP, Jorge Lorenzo vola in Thailandia: all’ultimo la decisione sulla presenza in gara

Jorge Lorenzo partirà per la Thailandia dove nel weekend del 5-7 ottobre si disputerà la quindicesima tappa del Mondiale MotoGP ma soltanto alla vigilia dell’evento deciderà se parteciperà o meno al GP. Lo spagnolo sarà dunque a Buriram con la speranza di poter scendere in pista dopo la brutta caduta rimediata la scorsa settimana ad Aragon che gli ha procurato una lussazione all’alluce destro e una microfrattura del secondo metatarso dello stesso piede. Ieri il pilota della Ducati si è sottoposto a un ulteriore controllo medico come riporta la Gazzetta dello Sport, le radiografie hanno evidenziato che i problemi sono stati superati anche se il centauro sente ancora dolore.













Foto: Valerio Origo