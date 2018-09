MotoGP, GP Aragon 2018: Jorge Lorenzo si è lussato l’alluce, gesso per lo spagnolo. Il referto dell’infortunio

Jorge Lorenzo è caduto alla prima curva del GP di Aragon 2018, tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo, che scattava dalla pole position nella gara di casa, è stato letteralmente catapultato dalla propria moto ed è così stato vittima di un brutto incidente che ha lasciato delle conseguenze. L’highside ha fatto cadere rovinosamente il pilota della Ducati che ha colpito l’asfalto con il piede destro e, dopo i primi accertamenti, i dottori hanno riscontrato la lussazione dell’alluce e una microfattura del secondo dito dello stesso piede come riporta it.motorsport.com. Il centauro dovrà dunque portare un gesso per almeno una settimana ma non dovrebbe avere alcun problema a disputare il GP di Thailandia in programma tra 14 giorni.













Foto: Valerio Origo