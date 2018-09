MotoGP, GP San Marino Misano 2018: orario d’inizio e come vedere in tv le prove libere

Oggi venerdì 7 settembre si disputeranno le prove libere del GP di San Marino 2018, tappa del Mondiale MotoGP che si svolgerà sul circuito di Misano. Il tracciato romagnolo uno degli appuntamenti più sentiti dell’intera stagione che richiamerà l’attenzione di migliaia di appassionati pronti ad affollare la pista intitolata a Marco Simoncelli per sostenere i propri beniamini. Si preannuncia una giornata molto importante, le due sessioni in programma saranno determinanti per capire i valori in campo e serviranno ai piloti per trovare il giusto set-up sulle proprie moto.

Le previsioni meteo parlano di pioggia, una perturbazione potrebbe scombussolare i piani delle varie scuderie. Sulla carta le Ducati di Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo partiranno favorite, pronte per il duello con Marc Marquez ma attenzione a Valentino Rossi che sul circuito di casa spera in una magia. Di seguito la data, il programma dettagliato, il calendario completo e tutti gli orari delle prove libere del GP San Marino Misano 2018, tappa del Mondiale MotoGP. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

VENERDI’ 7 SETTEMBRE:

09.00-09.40 Moto3, prove libere 1

09.55-10.40 MotoGP, prove libere 1

10.55-11.40 Moto2, prove libere 1

13.10-13.50 Moto3, prove libere 2

14.05-14.50 MotoGP, prove libere 2

15.05-15.50 Moto2, prove libere 2

PROVE LIBERE GP SAN MARINO MISANO 2018: COME VEDERLE IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Sky Sport MotoGP e diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OASport.













Foto: Valerio Origo