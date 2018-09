LIVE MotoGP, GP San Marino Misano 2018 in DIRETTA: prove libere 2. Dovizioso fa da lepre, Valentino Rossi insegue

Benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda sessione di prove libere del GP di San Marino 2018 della MotoGP. A Misano si torna in pista dopo un primo turno disputato in mattinata abbastanza interlocutorio. Il più veloce della FP1 è stato Andrea Dovizioso che ha spinto la sua Ducati in vetta, ma con Cal Crutchlow e Maverick Vinales ad un solo decimo.

Grande sorpresa per i distacchi accumulati da Marc Marquez e Valentino Rossi, rispettivamente 13esimo e 15esimo, con otto decimi ed un secondo esatto di distacco. Entrambi non hanno cercato il time attack finale, per cui hanno proseguito con i lavori a livello di gomme. Cercheranno, a questo punto, di tornare in alto nel pomeriggio, per riavvicinarsi allo scatenato Dovizioso.

La seconda sessione di prove libere sul tracciato intitolato a Marco Simoncelli prenderà il via alle ore 14.05 e ci permetterà di capire con maggiore precisione i reali valori in campo. OASport vi propone la DIRETTA LIVE scritta per non perdersi nemmeno un istante dell’azione sulla pista di Misano! Buon divertimento! (Foto: Valerio Origo)

La prima sessione













14.45 Rossi arriva al primo settore con 314 millesimi di distacco da Marquez, 436 al T2, ottimo T3 a 410, chiude in 1:33.147 quinto di FP2 e sale in top10

14.43 Quarto run per il pesarese che le sta tentando tutte per trovare una moto performante

Still work to do for @ValeYellow46 😕 He's sat outside the top 10 on combined times as it stands!#SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/OxQjpl1xbi — MotoGP™🇸🇲🏁 (@MotoGP) September 7, 2018

14.42 Spinge ancora il pilota di Vasto e si porta a 1:33.519 ma non migliora mentre Rossi esce nuovamente

14.41 1:33.423 per Iannone che sale in classifica in settima posizione

14.40 10 minuti al termine della sessione. Siamo pronti per il time attack finale. Il cielo è migliorato e la sessione si concluderà senza problemi

14.39 1:33.130 per Zarco che sale nuovamente nella top 10

14.38 Marquez prosegue a girare senza intoppi, mentre Lorenzo sta portando allo sfinimento le sue gomme. Rossi è ai box e parla con i tecnici per trovare il bandolo della matassa

14.37 13 minuti alla conclusione, aggiornamento tempi

1 93 M. MARQUEZ 1:32.537 2 51 M. PIRRO +0.468 3 9 D. PETRUCCI +0.503 4 46 V. ROSSI +0.884 5 35 C. CRUTCHLOW +0.908 6 99 J. LORENZO +0.934 7 30 T. NAKAGAMI +0.975 8 4 A. DOVIZIOSO +0.978 9 43 J. MILLER +1.105 10 5 J. ZARCO +1.114

14.36 1:33.040 migliora ancora Petrucci, mentre passa Vinales in 1:33.701 ed è 12esimo della FP2

14.35 Esce il sole su Misano! Pioggia rimandata?

14.33 Ecco di nuova in pista anche Lorenzo, mentre prosegue senza sussulti Rossi sul piede dell’1:34 con gomma Hard

14.32 Caduta per Jack Miller in curva 16, quella che immette sul traguardo, pilota che sta venendo trasportato in scooter nuovamente ai box

14.31 Petrucci 1:33.1 rientra nella top ten sfruttando la gomma Media

14.30 AGGIORNAMENTO TEMPI

1 93 M. MARQUEZ 1:32.537 2 51 M. PIRRO +0.468 3 46 V. ROSSI +0.884 4 35 C. CRUTCHLOW +0.908 5 9 D. PETRUCCI +0.919 6 99 J. LORENZO +0.934 7 30 T. NAKAGAMI +0.975 8 4 A. DOVIZIOSO +0.978 9 5 J. ZARCO +1.114 10 29 A. IANNONE +1.214

14.29 Caduta per Nakagami moto ko ma pilota illeso

14.28 Riecco Valentino Rossi, pronto per il terzo run del suo pomeriggio

14.27 Caduta anche per Scott Redding. Niente di grave per l’inglese

14.26 Dovizioso accusa 310 millesimi al T1, 432 al T2, 725 al T3, chiude in 1:33.515 e si mette in ottava posizione a quasi 1 secondo

14.25 Sembra che la situazione meteo sia lievemente migliorata e, per ora, il rischio pioggia sia scongiurato. Vedremo se terrà nel prosieguo del turno

14.24 Rientra in scena anche Jorge Lorenzo, mentre Rossi chiude il suo run e torna ai box

14.23 Torna in pista Marquez, mentre Rossi procede senza forzare

14.22 Pochi piloti in pista in questo momento, e nessuno di loro sta migliorando

14.21 I TEMPI DELLA FP2

1 93 M. MARQUEZ 1:32.537 2 51 M. PIRRO +0.468 3 46 V. ROSSI +0.884 4 35 C. CRUTCHLOW +0.908 5 9 D. PETRUCCI +0.919 6 99 J. LORENZO +0.934 7 30 T. NAKAGAMI +0.975 8 5 J. ZARCO +1.229 9 6 S. BRADL +1.240 10 29 A. IANNONE +1.252

14.20 220 millesimi al T1 per Rossi, mezzo secondo al T2, poi decide di mollare il giro

14.19 Parte Rossi! Già 329 millesimi di ritardo al T1, 444 al secondo, 682 al T3, chiude in 1:33.421 terzo della FP2 ma ancora out dalla top ten, nella quale è entrato anche Pirro

14.17 Vinales ai box si lamenta della sua M1 in uscita di curva, mentre Marquez gira ancora in 1:32.8

14.16 1:32.636 Marquez sfiora il suo miglior tempo e non migliora per appena 99 millesimi. Ancora una caduta per Syahrin che fa il bis con quella della mattinata

14.15 1:33.936 per Vinales, ottavo posto parziale

14.14 Rientra ai box Rossi, vedremo se effettivamente uscirà subito per il time attack. Così è, soft per il “Dottore”.

14.13 Marquez soli 94 millesimi di distacco al T3, chiude in 1:32.827 e non migliora per 2 decimi

14.12 Lorenzo sale al quarto posto in 1:33.471, ora arriva Vinales in 1:33.982, nono a 1.445

14.11 Il cielo è sempre più nero con nuvole cariche di pioggia ormai sopra la testa dei piloti. 1:33.7 per Rossi che segna il quarto tempo della FP2 ma è ancora fuori dalla top ten

14.10 Rossi è stato superato dallo spagnolo nel corso del suo tentativo, la gomma Hard non lo rende certo competitivo. In teoria adesso il numero 46 dovrebbe rientrare e provare il time attack

These two have been grabbing a few headlines already at the #SanMarinoGP…#MotoGP pic.twitter.com/wbtBP0V878 — MotoGP™🇸🇲🏁 (@MotoGP) September 7, 2018

14.09 Marquez 447 millesimi di vantaggio al T1, 558 al T2, diventano 807 al T3, chiude con un ottimo 1:32.537!!!! 1.236 sotto il suo crono precedente RECORD DI GIORNATA

14.09 Marquez subito a tutta in 1:33.773 Rossi in 1:35.052

14.08 SkySport informa che questa mattina Rossi non ha effettuato il time attack perchè aveva a disposizione un countdown errato sulla sua moto.

14.07 Marquez, invece, va con la gomma Soft. Lo spagnolo vuole entrare nei 10 subito e togliersi ogni dubbio. Vinales entra in pista solamente ora

14.06 Vedremo se Rossi e Marquez proveranno il time attack per evitare rischi domani. Il “Dottore” scende in pista con la Hard, probabilmente pensa ad un run per il passo gara

14.05 SEMAFORO VERDE! SI PARTE CON LA FP2 DELLA MOTOGP!

14.04 Minaccia di pioggia concreta a Misano. Piloti pronti a scendere subito in pista per girare il più possibile

14.03 Due minuti al via della FP2! Si scaldano i motori a Misano! Riproponiamo i tempi della mattinata

1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 295.5 1’32.608

2 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 294.2 1’32.709 0.101 / 0.101

3 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 293.8 1’32.739 0.131 / 0.030

4 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 294.3 1’32.807 0.199 / 0.068

5 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 291.7 1’32.923 0.315 / 0.116

6 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 291.2 1’33.193 0.585 / 0.270

7 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 295.5 1’33.209 0.601 / 0.016

8 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 290.4 1’33.241 0.633 / 0.032

9 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 293.0 1’33.255 0.647 / 0.014

10 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 287.6 1’33.304 0.696 / 0.049

11 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 287.5 1’33.322 0.714 / 0.018

12 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 290.9 1’33.404 0.796 / 0.082

13 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 292.3 1’33.406 0.798 / 0.002

14 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 291.4 1’33.607 0.999 / 0.201

15 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 289.8 1’33.615 1.007 / 0.008

16 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 292.3 1’33.696 1.088 / 0.081

17 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 286.1 1’33.843 1.235 / 0.147

18 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 289.8 1’34.286 1.678 / 0.443

19 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 291.2 1’34.544 1.936 / 0.258

20 6 Stefan BRADL GER HRC Honda Team Honda 295.3 1’34.584 1.976 / 0.040

21 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 292.2 1’34.614 2.006 / 0.030

22 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 288.3 1’34.801 2.193 / 0.187

23 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 287.3 1’34.967 2.359 / 0.166

24 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 290.9 1’35.077 2.469 / 0.110

25 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 291.6 1’35.529 2.921 / 0.452

23 Christophe PONSSON FRA Reale Avintia Racing Ducati 281.0 1’40.038 7.430 / 4.509

14.02 Tutto pronto al box Ducati Pramac. Questa mattina Jack Miller ha preceduto Danilo Petrucci

14.00 Buon nono posto nella FP1 per Franco Morbidelli che prova a invertire la china poco soddisfacente delle ultime settimane

13.59 Ancora un buon turno per Maverick Vinales che continua a dare ottime conferme. Per lo spagnolo sembra che il feeling con la moto stia crescendo giorno dopo giorno

13.57 Marc Marquez è sbarcato a Misano con la chiara intenzione di non sbagliare la scelta della per puntare ad un successo che potrebbe davvero consegnargli il suo quinto titolo iridato. Vedremo se in questo pomeriggio sarà in grado di progredire e riportarsi nelle posizioni di testa

13.55 10 minuti al via del secondo turno della MotoGP! La pioggia è in arrivo?

13.54 Dopo la NON-stretta di mano di ieri Marquez e Rossi sono finiti a braccetto oltre la decima posizione. Entrambi, però, non hanno provato il time attack finale

Press Conference tension between @marcmarquez93 and @ValeYellow46 The #MotoGP title leader has spoken recently about making peace with the nine-time World Champion, but will the Doctor accept?#SanMarinoGP | VIDEO 🎥 https://t.co/UpFHyPBn3Q pic.twitter.com/TotcuLNnhF — MotoGP™🇸🇲🏁 (@MotoGP) September 6, 2018

13.52 Notizia in ottica 2019: Bradley Smith saluta la KTM e dalla prossima stagione sarà il tester dell’Aprilia

Smith announced as Aprilia test rider Brit confirmed in the role, which WILL include a number of wildcards in 2019#MotoGP | 📰 https://t.co/cpesdMMhax pic.twitter.com/El8cxjLFYv — MotoGP™🇸🇲🏁 (@MotoGP) September 7, 2018

13.50 Siamo in Romagna e un grande appassionato di ciclismo come Aleix Espargarò non poteva non celebrare l’evento con un casco dedicato all’illustre romagnolo Marco Pantani

New lid! 🙌@AleixEspargaro is sporting a Marco Pantani tribute helmet this weekend in Misano, his cycling hero!#SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/rLbpIRiKoA — MotoGP™🇸🇲🏁 (@MotoGP) September 7, 2018

13.49 Da quando siamo tornati dalle vacanze sembra che la Ducati sia davvero la moto da battere. Dovizioso vuole rifarsi dopo la cancellazione di Silverstone

13.48 Andiamo a rivedere i tempi della mattinata. Davanti a tutti Andrea Dovizioso, poi Crutchlow, Vinales e Lorenzo. Marquez e Rossi sono addirittura fuori dai 10

Here are the times from #MotoGP FP1 ⏱ With rain forecast for the afternoon, the Top 10 times could be crucial!#SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/s3itiHCFRD — MotoGP™🇸🇲🏁 (@MotoGP) September 7, 2018

13.46 Cielo sempre più grigio sul “Marco Simoncelli”. La tanta temuta pioggia potrebbe fare la sua comparsa da un momento all’altro!

13.45 Bentornati a Misano! Tutto è pronto per la seconda sessione di prove libere del GP di San Marino! Tra 20 minuti si parte!