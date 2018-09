MotoGP, GP San Marino Misano 2018: Johann Zarco guida le prove libere 3, Dovizioso terzo. Valentino Rossi attardato

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLE QUALIFICHE DALLE ORE 13.00

Johann Zarco ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 3 del GP di San Marino 2018, tappa del Mondiale MotoGP che si disputa sul tracciato di Misano. Il francese si è piazzato davanti a tutti grazie a un buon 1:32.788 stampato proprio al termine della sessione e precedendo così Jack Miller di appena 73 millesimi. Il turno era iniziato su pista bagnata, le condizioni incerte hanno ritardato l’ingresso in pista dei piloti e hanno anche modificato le tabelle di lavoro. A beneficiarne è stato così il pilota della Yamaha Tech 3 che ha preceduto l’australiano della Ducati Alma Pramac, due grandi interpreti di queste condizioni di pista. Il transalpino ha fatto la differenza montando soft all’anteriore e al posteriore mentre l’aussie aveva puntato su media-soft, la soluzione scelta a parti inverse da Andrea Dovizioso che si piazza in terza posizione a mezzo secondo dal leader.

Il forlivese, sempre in testa nei due turni del venerdì, ha fatto capire di essere il grande favorito per qualifiche e gara grazie all’ottima stabilità della sua Ducati ma attenzione anche a Marc Marquez che sessione dopo sessione fa sempre più paura: il Campione del Mondo è quarto (soft-soft) ad appena 4 centesimi dal Dovi e a 4 centesimi davanti all’ottimo Cal Crutchlow (Honda Castrol) che può davvero essere l’outsider del weekend. Sesta posizione per Alex Rins a 0.766, il pilota della Suzuki accede alla Q2 insieme a Danilo Petrucci (15esimo a 1.893), Jorge Lorenzo (non è sceso in pista) e a Valentino Rossi che ha avuto delle difficoltà in queste condizioni e ha chiuso in ventesima posizione a 2.4 secondi. Ottima settima piazza parziale per Franco Morbidelli che però deve passare dal Q1, ai box anche Andrea Iannone.

PROVE LIBERE 3, GP SAN MARINO MISANO 2018: CLASSIFICA TEMPI

1 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 291.4 1’32.788

2 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 287.0 1’32.861 0.073 / 0.073

3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 294.9 1’33.278 0.490 / 0.417

4 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 289.6 1’33.322 0.534 / 0.044

5 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 292.7 1’33.366 0.578 / 0.044

6 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 289.0 1’33.554 0.766 / 0.188

7 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 287.2 1’33.600 0.812 / 0.046

8 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 293.7 1’33.689 0.901 / 0.089

9 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 288.5 1’33.743 0.955 / 0.054

10 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 291.4 1’33.774 0.986 / 0.031

11 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 292.1 1’33.926 1.138 / 0.152

12 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 287.1 1’34.170 1.382 / 0.244

13 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 287.2 1’34.485 1.697 / 0.315

14 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 285.7 1’34.500 1.712 / 0.015

15 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 291.4 1’34.681 1.893 / 0.181

16 6 Stefan BRADL GER HRC Honda Team Honda 291.8 1’34.889 2.101 / 0.208

17 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 286.2 1’34.941 2.153 / 0.052

18 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 290.4 1’34.953 2.165 / 0.012

19 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 288.3 1’34.963 2.175 / 0.010

20 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 288.0 1’35.202 2.414 / 0.239

21 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 286.5 1’35.236 2.448 / 0.034

22 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 284.4 1’35.598 2.810 / 0.362

23 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 289.3 1’35.808 3.020 / 0.210

23 Christophe PONSSON FRA Reale Avintia Racing Ducati 282.0 1’40.469 7.681 / 4.661

29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 263.8 1’50.722 17.934 / 10.253

99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati













