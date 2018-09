MotoGP, GP San Marino Misano 2018: domani la gara. A che ora inizia e come vederla in tv su Sky e TV8

Domenica 9 settembre si correrà il GP di San Marino 2018, tappa del Mondiale MotoGP che si corre sul circuito di Misano. La gara si preannuncia particolarmente avvincente e appassionante visto che regna l’incertezza sul tracciato intitolato alla memoria del compianto Marco Simoncelli. Jorge Lorenzo scatterà dalla pole position dopo il tempone confezionato in qualificato, lo spagnolo della Ducati è il grande favorito della vigilia ma potranno lottare per la vittoria anche il compagno di squadra Andrea Dovizioso (quarto) e Marc Marquez (quinto), da non sottovalutare Valentino Rossi (settimo) mentre Jack Miller e Maverick Vinales che completano la prima fila potrebbero essere degli outsider.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio del GP San Marino Misano 2018, tappa del Mondiale MotoGP. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport MotoGP e su TV8, in diretta streaming su TV8 e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 9 SETTEMBRE:

08.40-09.00 Moto3, Warm Up

09.10-09.30 Moto2,Warm Up

09.40-10.00 MotoGP, Warm Up

11.00 Moto3, Gara

12.20 Moto2, Gara

14.00 MotoGP, Gara













Foto: Valerio Origo