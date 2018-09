MotoGP, GP San Marino Misano 2018: Jorge Lorenzo imprendibile, è in pole! 4° Dovizioso, 7° Valentino Rossi

Jorge Lorenzo (Ducati) conquista la pole-position nel GP di San Marino 2018, classe MotoGP, in corso di svolgimento sul circuito “Marco Simoncelli” di Misano Adriatico. Con il crono di 1’31″629 lo spagnolo non ha dato scampo alla concorrenza, festeggiando la seconda partenza al palo della stagione dopo il GP di Catalogna.

Il 31enne maiorchino si è trovato subito a suo agio con la gomma soft, prendendo il comando sin dalle battute iniziali della Q2, per poi migliorarsi nuovamente proprio in occasione dell’ultimo tentativo utile. Il centauro iberico ha preceduto di ben 287 millesimi il sorprendente australiano Jack Miller, superatosi in sella alla Ducati Pramac.

Ad infrangere il sogno di una prima fila tutta targata Borgo Panigale ci ha pensato un redivivo Maverick Vinales, terzo e finalmente competitivo con la Yamaha. Lo spagnolo aveva concluso al comando la quarta sessione di prove libere, denotando anche un passo interessante per la gara. Il nuovo motore, dunque, sembra finalmente aver portato benefici alla scuderia di Iwata. Vinales, staccato di 0.321 dalla vetta, ha strappato la terza posizione in extremis ad Andrea Dovizioso, uscito nettamente sconfitto nel confronto interno con Lorenzo, come indica un distacco di quasi 4 decimi. Il forlivese ha compiuto un passo indietro rispetto a ieri, patendo più di altri le alte temperature. Domani, per giocarsi la vittoria, dovrà essere bravo a non lasciarsi scappare via Lorenzo nelle tornate iniziali.

Quinta posizione per l’iberico Marc Marquez (Honda). Il leader del Mondiale ha dato spettacolo con una grande prestazione…podistica. A 6’30” dalla conclusione è infatti scivolato nella ghiaia. A quel punto, dopo aver percorso un breve tratto in sella ad un motorino, si è messo a correre disperatamente verso il box. Una volta rientrato (in poco più di 3 minuti…), è salito subito in sella per tornare in pista ed agguantare almeno la seconda fila. Domani, c’è da scommetterci, darà battaglia a Lorenzo e Dovizioso per la vittoria, senza badare alla gestione del largo vantaggio nella classifica generale.

Settimo con rimpianti Valentino Rossi (Yamaha), staccato di 0.399 dalla vetta, ma di soli 78 millesimi dalla prima fila di Vinales. Il Dottore attende con ansia la gara di domani per capire se davvero la scuderia giapponese ha intrapreso la strada giusta per risorgere.

Da segnalare anche l’ottavo posto di Danilo Petrucci (Ducati Pramac), mentre Franco Morbidelli, dopo essersi qualificato per la Q2, ha concluso 12°, subito davanti ad Andrea Iannone (Suzuki) e Michele Pirro (Ducati), eliminati nella Q1.

CLASSIFICA QUALIFICHE MOTOGP GP SAN MARINO MISANO 2018

1 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 291.8 1’31.629

2 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 289.3 1’31.916 0.287 / 0.287

3 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 291.8 1’31.950 0.321 / 0.034

4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 292.9 1’32.003 0.374 / 0.053

5 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 290.0 1’32.016 0.387 / 0.013

6 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 292.6 1’32.025 0.396 / 0.009

7 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 290.3 1’32.028 0.399 / 0.003

8 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 293.2 1’32.136 0.507 / 0.108

9 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 289.3 1’32.250 0.621 / 0.114

10 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 289.4 1’32.338 0.709 / 0.088

11 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 293.3 1’32.369 0.740 / 0.031

12 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda

13 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 288.0 1’32.566 0.177 / 0.112

14 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 291.8 1’32.624 0.235 / 0.058

15 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 290.4 1’32.792 0.403 / 0.168

16 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 289.0 1’33.084 0.695 / 0.292

17 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 286.2 1’33.085 0.696 / 0.001

18 6 Stefan BRADL GER HRC Honda Team Honda 290.7 1’33.361 0.972 / 0.276

19 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 284.2 1’33.437 1.048 / 0.076

20 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 291.4 1’33.502 1.113 / 0.065

21 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 284.9 1’33.572 1.183 / 0.070

22 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 285.8 1’33.705 1.316 / 0.133

23 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 285.3 1’33.755 1.366 / 0.050

24 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 290.1 1’33.812 1.423 / 0.057

25 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 288.0 1’34.080 1.691 / 0.268

26 23 Christophe PONSSON FRA Reale Avintia Racing Ducati 283.6 1’37.180 4.791 / 3.100













Foto: Valerio Origo