MotoGP, GP Aragon 2018: risultati e classifiche prove libere 3. Marc Marquez si conferma in vetta, Valentino Rossi (18°) cade ed è fuori dalla Q2

Marc Marquez si conferma in vetta alla classifica combinata dei tempi, qualificante per la Q1 e la Q2 delle qualifiche del GP di Aragon (Spagna), quattordicesimo round del Mondiale 2018 di MotoGP. L’iberico, su uno dei tracciati che preferisce maggiormente, ha lavorato in questo turno prettamente in chiave gara, con gomme usate, esibendo un passo degno di nota. Una Honda performante anche per quanto fatto vedere dalla LCR di Cal Crutchlow (+0″011 da Marquez), protagonista però di una caduta nel corso della sessione e, fortunatamente per il britannico, senza conseguenze.

Sorprende Jack Miller (Ducati) che, montando due gomme soft, stampa un ottimo terzo crono nell’overall a 31 millesimi dalla vetta, sfruttando molto bene il contributo datogli dalla due gomme nuove. Programma diverso per le due Ducati ufficiali di Jorge Lorenzo e Andrea Dovizioso, che tanto si sono concentrati sulla ricerca del miglior assetto per la corsa domenicale, e comunque vicini al best time del fuoriclasse di Cervera: troviamo il maiorchino a 0″138 e il forlivese a 0″193 da Marc. In evidenza la Suzuki di Andrea Iannone che, grazie ad un giro dei suoi, ha concluso in sesta piazza a 222 millesimi dalla vetta precedendo un redivivo Daniel Pedrosa (Honda), rientrato proprio nell’ultimo tentativo nella top10. A completare l’ordine dei migliori dieci ci sono Danilo Petrucci (Ducati), Alvaro Bautista (Ducati) e Alex Rins (Suzuki).

Prosegue il momento nero della Yamaha, con entrambi i piloti fuori dalla Q2. Valentino Rossi, nell’estremo tentativo di ottenere la qualificazione al secondo stint delle qualifiche, è incappato in una caduta alla curva-2: perdita dell’anteriore per il pilota di Tavullia e 18° tempo finale, distante anni luce da chi comanda. Ci ha provato anche Maverick Vinales ma nonostante i suoi sforzi il risultato non è stato meglio di un undicesimo posto. La M1 continua a far fatica con le gomme, non avendo aderenza con l’avantreno.

A chiosa, rimanendo in tema di cadute, giusto parlare di quanto avvenuto al pilota della KTM Pol Espargaró, protagonista di una brutta scivolata e portato al centro medico per un problema alla spalla sinistra. Diagnosticata una frattura per lo spagnolo e sarà necessario un intervento chirurgico.

CLASSIFICA COMBINATA MOTOGP – GP ARAGON 2018

1 93 Repsol Honda Team M.MARQUEZ SPA HONDA 1’48.804 4 1’47.382 18 1’47.606 17

2 35 LCR Honda CASTROL C.CRUTCHLOW GBR HONDA 1’49.128 7 0.011 0.011 1’47.862 15 1’47.393 16

3 43 Alma Pramac Racing J.MILLER AUS DUCATI 1’48.734 16 0.031 0.020 1’48.680 13 1’47.413 18

4 99 Ducati Team J.LORENZO SPA DUCATI 1’48.751 16 0.138 0.107 1’47.520 15 1’48.057 11

5 4 Ducati Team A.DOVIZIOSO ITA DUCATI 1’48.020 15 0.193 0.055 1’47.835 17 1’47.575 16

6 29 Team SUZUKI ECSTAR A.IANNONE ITA SUZUKI 1’49.241 4 0.222 0.029 1’47.919 20 1’47.604 19

7 26 Repsol Honda Team D.PEDROSA SPA HONDA 1’49.944 7 0.247 0.025 1’48.389 17 1’47.629 18

8 9 Alma Pramac Racing D.PETRUCCI ITA DUCATI 1’48.210 17 0.364 0.117 1’48.134 17 1’47.746 18

9 19 Angel Nieto Team A.BAUTISTA SPA DUCATI 1’49.639 7 0.509 0.145 1’48.452 16 1’47.891 19

10 42 Team SUZUKI ECSTAR A.RINS SPA SUZUKI 1’49.439 4 0.669 0.160 1’48.902 3 1’48.051 18

11 25 Movistar Yamaha MotoGP M.VIÑALES SPA YAMAHA 1’48.803 13 0.705 0.036 1’48.552 18 1’48.087 17

12 38 Red Bull KTM Factory Racing B.SMITH GBR KTM 1’49.900 4 0.714 0.009 1’48.861 15 1’48.096 17

13 21 EG 0,0 Marc VDS F.MORBIDELLI ITA HONDA 1’50.377 7 0.747 0.033 1’48.654 15 1’48.129 16

14 5 Monster Yamaha Tech 3 J.ZARCO FRA YAMAHA 1’49.003 16 0.772 0.025 1’48.997 17 1’48.154 17

15 41 Aprilia Racing Team Gresini A.ESPARGARO SPA APRILIA 1’49.637 16 1.015 0.243 1’48.808 11 1’48.397 18

16 17 Angel Nieto Team K.ABRAHAM CZE DUCATI 1’49.648 11 1.041 0.026 1’49.016 16 1’48.423 17

17 30 LCR Honda IDEMITSU T.NAKAGAMI JPN HONDA 1’50.070 17 1.068 0.027 1’49.123 18 1’48.450 20

18 46 Movistar Yamaha MotoGP V.ROSSI ITA YAMAHA 1’48.958 18 1.119 0.051 1’48.501 17 1’48.905 16

19 44 Red Bull KTM Factory Racing P.ESPARGARO SPA KTM 1’49.526 17 1.468 0.349 1’48.850 14 1’49.701 5

20 12 EG 0,0 Marc VDS T.LUTHI SWI HONDA 1’50.219 17 1.877 0.409 1’49.690 16 1’49.259 17

21 55 Monster Yamaha Tech 3 H.SYAHRIN MAL YAMAHA 1’50.694 14 1.979 0.102 1’49.937 16 1’49.361 14

22 45 Aprilia Racing Team Gresini S.REDDING GBR APRILIA 1’49.780 15 2.039 0.060 1’49.441 16 1’49.421 17

23 10 Reale Avintia Racing X.SIMEON BEL DUCATI 1’50.314 14 2.182 0.143 1’49.925 16 1’49.564 18

24 81 Reale Avintia Racing J.TORRES SPA DUCATI 1’52.823 15 3.699 1.517













Foto: Valerio Origo