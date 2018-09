MotoGP, GP Aragon 2018: orario d’inizio e come vederlo in tv

Oggi domenica 23 settembre si disputa il GP di Aragon 2018, tappa del Mondiale MotoGP. Si preannuncia grande spettacolo sul circuito spagnolo, ci aspetta una gara ricca di colpi di scena in cui i centauri si daranno grande battaglia per la vittoria. Sulla carta si profila una super sfida tra Marc Marquez e le Ducati di Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo: il terzetto protagonista in questo scorcio di stagione è pronto per fronteggiarsi ancora una volta, il Campione del Mondo va a caccia di un ulteriore allungo in classifica generale mentre le Rosse di Borgo Panigale cercano la quarta vittoria consecutiva. Valentino Rossi è invece in crisi con la sua Yamaha e dovrà lottare per una posizione di rincalzo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio del GP di Aragon 2018, tappa del Mondiale MotoGP. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 23 SETTEMBRE:

08.40-09.00 Moto3, Warm Up

09.10-09.30 Moto2, Warm Up

09.40-10.00 MotoGP, Warm Up

11.00 Moto3, Gara

12.20 Moto2, Gara

14.00 MotoGP, Gara

GP ARAGON 2018: COME VEDERE LA GARA IN DIRETTA TV E STREAMING

Il GP di Aragon 2018 sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP e in diretta streaming su Sky Go.

Differita tv, gratis e in chiaro, su TV8 a partire dalle ore 18.00 (MotoGP alle ore 21.15).

Repliche su Sky Sport MotoGP secondo il seguente palinsesto: ore 17.15, 20.00, 23.15.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: Valerio Origo