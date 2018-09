LIVE MotoGP, GP Aragon 2018 in DIRETTA: Dovizioso davanti a Marquez al via, Lorenzo subito fuori! Valentino Rossi 14°

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Aragon, quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2018 di MotoGP.

Una gara molto attesa quella che si terrà in Spagna dove è prevedibile il confronto tra la Ducati e la Honda. Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo sono pronti a sfidare Marc Marquez per contendergli il successo di tappa ed allungare la serie positiva della Rossa, dopo la pausa estiva. Il “Dovi” in qualifica è stato fantastico, sfidando Lorenzo e Marquez fino alla fine su una pista che gli ha riservato un podio solo nel 2012. Ma il forlivese è conscio del fatto suo e la doppietta Ducati, con Jorge in pole (la seconda consecutiva), certifica la bontà della Rossa.

Per Valentino Rossi e la Yamaha, invece, si prospetta una corsa molto difficile: la M1 non riesce a rendere con il poco grip presente in pista e fatica quindi a sfruttare le gomme. Il 14 e 17° di Maverick Vinales e del “Dottore” sono due riscontri sconfortanti e servirà inventarsi qualcosa di speciale la domenica per non sprofondare.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE del GP di Aragon, quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2018 di MotoGP: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 14.00. Buon divertimento!

3/23: Valentino sale in undicesima piazza mentre Rins si porta in terza piazza, forzando la staccata in ingresso alla curva-1. Marc marca stretta “Dovi”. Bisogna capire come e quanto i primi due stanno gestendo. Una sensazione confermata visto il giro veloce di Petrucci in ottava piazza. Rossi sempre 11° mentre Vinales è 17°

2/23: Dovizioso prova a scappare, inseguito da Marquez che controlla il forlivese mentre Iannone e Rins tengono botta, per il momento, alle spalle di Marc. Brillante Aleix Espargaro (quinto) e Rossi è 12° in recupero.

1/23: VOLOOOOO DI LORENZO!!!! Highside pazzesco in curva di Lorenzo mentre Dovizioso è davanti, inseguito da Marquez, Iannone e Rins. Mentre Valentino Rossi è 14°. Zoppicante Lorenzo che viene portato via in barella.

14.00: PARTITIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!!!

13.59: Si parte con il giro di ricognizione.

13.58: Che gara sarà per Valentino Rossi, che partirà dalla 17esima piazza?

13.57: Viste le alte temperature ad Aragon, il surriscaldamento delle ruote resta una delle preoccupazioni principali per tenere una resa ottimale in pista per tutti e 23 i giri. Un’incognita e un dubbio che soltanto la gara potrà risolvere

13.56: 4′ AL VIAAA!!!

13.55: Tardozzi (Ducati): “Dovizioso sceglie Hard-Hard, mentre Lorenzo punta Soft. Sarà una gara tra loro due e Marquez. Dipenderà dalla strategia. Una cosa fondamentale sarà non surriscaldare troppo la gomma nei primi giri. Lo sanno bene loro”

13.52: Coppia di hard per Dovizioso, soft all’anteriore e hard al posteriore per Lorenzo mentre hard/hard per Marquez. Queste le scelte dei primi tre.

13.49: Vinales: “Vediamo come andrà con la gomma Hard. Dobbiamo esser concentrati”. Di poche parole l’iberico.

13.47: Questo il quadro:

29.4ºC Temperatura dell’aria

44.7ºC Temperatura dell’asfalto

13.45: “Si prospetta una gara molto calda e dovremo fare attenzione al consumo delle gomme”, le parole poco prima del via di Silvano Galbusera (Team Yamaha)

13.44: La Ducati non partiva in pole ad Aragon dal 2010 con Stoner: il giorno dopo in gara lo stesso Stoner ottenne l’unico successo per la casa italiana su questo circuito

13.40: 20′ al via per questa gara infuocata.

13.35: L’osservato speciale sarà poi lui, il poleman! Jorge Lorenzo

13.33: Problemi della Yamaha che tengono banco: la partenza dalla 14esima e 17esima di Vinales e Rossi descrive tutte le criticità della moto nipponica: moto che scalda troppo le gomme e perde aderenza con il posteriore.

13.30: E Valentino Rossi? La partenza dalla 17esima piazza la dice lunga sulle difficoltà del 46.

13.25: Ovviamente non si può non tenere in ballo per la corsa Marc Marquez. Lo spagnolo, vittorioso nelle ultime due edizioni qui ad Aragon, è uno degli interpreti migliori della pista, che per le sue caratteristiche sinistrorse è apprezzata dallo spagnolo.

13.21: Andrea Dovizioso però è lì. Nonostante Aragon non sia il tracciato migliore per la sua guida, il “Dovi” va davvero forte ed è uno dei candidati al successo per il passo messo in mostra.

13.18: Jorge Lorenzo partirà dalla pole e punterà moltoprobabilmente su una gara all’attacco all’inizio, per creare un margine di sicurezza nei confronti degli avversari.

13.16: La gara prenderà il via alle ore 14.00 e si prospetta un confronto diretto tra Honda e Ducati.

13.15: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Aragon 2018, quattordicesimo round del Mondiale 2018 di MotoGP.

