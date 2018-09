Motocross, GP Turchia MX2 2018: Thomas Covington si aggiudica l’appuntamento di Afyonkarahisar. Lotta serrata tra Prado e Jonass

Nel 18° round del Mondiale 2018 di Motocross, classe MX2, è lo statunitense Thomas Covington (Husqvarna) ad aggiudicarsi il round turco di Afyonkarahisar, forte del primo e del terzo posto delle gare in programma quest’oggi. Due prove consistenti per il centauro degli States che gli hanno permesso di prevalere, mentre il lettone Pauls Jonass, vincitore della seconda manche dopo una prestazione nella prima non eccellente (sesto), ha recuperato sei punti nei confronti dell’avversario in casa KTM, lo spagnolo Jorge Prado (terzo e settimo), ed ora il confronto tra di loro, separati da 24 punti a due weekend dal termine, si fa appassionante.

GARA-1 – Scatta bene Jonass dai cancelli, cercando di fare la differenza rispetto all’americano Covington e al rivale in campionato Prado. Sul tracciato turco non è semplice andar via per la presenza scarna di buche che facilitano il compito a tutti i centauri. Nella fase centrale della run il n.61 della KTM forza i tempi, prendendosi la posizione ai danni di Covington e mettendosi in scia Jonass. Un duello rusticano quello tra i due alfieri della scuderia austriaca che porta ad un incrocio di traiettorie in aria che costa la caduta al lettone e l’uscita di pista allo spagnolo. L’iberico, pur perdendo due posizioni, riesce a conservare il terzo gradino del podio al traguardo mentre Jonass conclude mestamente sesto. A festeggiare, quindi, è Covington, bravo a rispondere agli attacchi dell’australiano Hunter Lawrence (Honda). Nona e decima piazza per i nostri Michele Cervellin (Yamaha) e Simone Furlotti (Yamaha).

GARA-2 – Nella seconda manche arriva il riscatto di Jonass. Il lettone, approfittando anche di un errore di Covington, in controllo per buona parte della gara, centra il bersaglio grosso rendendo la sfida iridata con Prado serrata anche per una prestazione non eccelsa dell’iberico, solo settimo all’arrivo. Seconda run che ha visto salire sul podio il danese Thomas Kjer Olsen (Husqvarna) e lo stesso Convington che, come detto, si è aggiudicato il round turco nell’overall. Migliore dei piloti italiani in gara-2 Michele Cervellin (decimo) sulla Yamaha.













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DEL MOTOCROSS

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo