Motocross, GP Turchia 2018: Jeffrey Herlings fa sua la qualifying race, 5° Tony Cairoli. Nella MX2 vince Jonass

Nel weekend nel quale può già chiudere i discorsi a livello di titolo iridato della MXGP, Jeffrey Herlings (KTM) parte con il piede giusto (come quasi sempre) e vince la Qualifying race del GP di Turchia 2018, mettendo in chiaro che non ha la minima intenzione di gestire il suo ampio margine o controllare la situazione.

L’olandese classe 1994 ha vinto la prova odierna con il tempo di 24:29.102 avendo la meglio solamente sul finale dello sloveno Tim Gajser (Honda) che si ferma a 1.573 dal rivale e conferma di essere in ripresa, dopo un avvio di stagione opaco. Al terzo posto, ma a ben 28.869, il belga Jeremy van Horebeek (Yamaha) che tiene a bada l’olandese Glenn Coldenhoff (KTM) a 32.391 ed il nostro Tony Cairoli (KTM) ancora alle prese con qualche acciacco, a 33.178. Sesta posizione per il belga Clement Desalle (Kawasaki) a 39.615, settima per lo svizzero Jeremy Seewer (Yamaha) a 41.741, ottava per il belga Kevin Strijbos (Yamaha) a 45.279, nona per il francese Gautier Paulin (Husqvarna) a 53.387, mente è decimo il nostro Ivo Monticelli (Yamaha) a 1:03.

ORDINE DI ARRIVO QUALIFYING RACE MXGP

1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 24:29.102 13 0:00.000 0:00.000 1:43.967 5 59.7

2 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 24:30.675 13 0:01.573 0:01.573 1:44.783 2 59.2

3 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Yamaha 24:57.971 13 0:28.869 0:27.296 1:46.443 2 58.3

4 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 25:01.493 13 0:32.391 0:03.522 1:46.418 2 58.3

5 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 25:02.280 13 0:33.178 0:00.787 1:46.560 5 58.2

6 25 Desalle, Clement BEL FMB Kawasaki 25:08.717 13 0:39.615 0:06.437 1:46.855 3 58.1

7 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 25:10.843 13 0:41.741 0:02.126 1:46.858 3 58.1

8 22 Strijbos, Kevin BEL FMB KTM 25:14.381 13 0:45.279 0:03.538 1:46.935 3 58

9 21 Paulin, Gautier FRA MCM Husqvarna 25:22.489 13 0:53.387 0:08.108 1:47.269 11 57.8

10 128 Monticelli, Ivo ITA FMI Yamaha 25:33.080 13 1:03.978 0:10.591 1:47.465 3 57.7

Per quanto riguarda la MX2, prosegue il serrato duello tra Pauls Jonass e Jorge Prado. Il lettone della KTM ha vinto la Qualifying race, precedendo il rivale spagnolo per 8.135, mentre al terzo posto si è classificato il danese Thomas Kjer Olsen (Husqvarna) a 11.205, davanti allo statunitense Thomas Covington (Husqvarna) a 26.619, quindi al tedesco Henry Jacobi (Husqvarna) quinto a 30.883. Sesta posizione per l’olandese Calvin Vlaanderen (Honda) a 31.231, settima per il britannico Ben Watson (Yamaha) a 33.131, ottava per il venezuelano Anthony Rodriguez (Yamaha) a 48.874, nona per l’australiano Hunter Lawrence (Honda) a 51.017, mentre è decimo il francese Maxime Renaux (Yamaha) a 51.750. Gli italiani: 13 esimo Simone Furlotti (Yamaha) a 1;15, davanti a Michele Cervellin (Yamaha) a 1:19.

Foto: Valerio Origo