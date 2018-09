Motocross, GP Olanda 2018: programma, orari e tv

Ci avviciniamo ad ampi passi alla conclusione di una stagione che, effettivamente, non è mai iniziata, per merito del domino di Jeffrey Herlings. Il giovane talento classe 1994 è pronto a festeggiare davanti al proprio pubblico il suo primo titolo nel Mondiale MXGP, e lo farà proprio ad Assen, in concomitanza con il Gran Premio d’Olanda 2018. Il padrone di casa, dunque, vuole chiudere in bellezza una stagione che lo ha visto procedere come un vero e proprio “cannibale” con il nostro Tony Cairoli che le ha letteralmente provate tutte per opporsi, ma senza riuscirsi. Il tracciato di Assen, sarà quindi il palcoscenico ideale per la penultima gara di questa annata, dato che a questo punto rimarrà solamente la prova di Imola a fine mese, prima del consueto “arrivederci” con il Rally della Nazioni.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio del GP d’Olanda 2018. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport, in diretta streaming su Eurosport Player e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

PROGRAMMA MXGP OLANDA 2018

Sabato 15 settembre

10:15 WMX Prove libere 35 min (15/20)

11:30 MX2 Prove libere 25 mins

12:00 MXGP Prove libere 25 mins

14:00 MX2 Prove cronometrate 25 mins

14:40 MXGP Prove cronometrate 25 mins

16:25 Qualifying race MX2 20 min + 2 giri

17:10 Qualifying race MXGP 20 min + 2 giri

18:45 WMX Gara 1 20 min + 2 giri

Domenica 16 settembre

09:45 WMX Gara 2 20 min + 2 giri

10:25 MX2 Warm-up 15 giri

10:45 MXGP Warm-up 15 giri

13:15 MX2 Gara 1 30 min + 2 giri

14:15 MXGP Gara 1 30 min + 2 giri

16:10 MX2 Gara 2 30 min + 2 giri

17:10 MXGP Gara 2 30 min + 2 giri

alessandro.passanti@oasport.it

FOTO: Valerio Origo