Motocross, GP Olanda 2018: Jeffrey Herlings fa sua la Qualifying Race, Antonio Cairoli in piazza d’onore

Ancora e sempre Jeffrey Herlings. L’olandese conquista la Qualifying Race del GP d’Olanda 2018, penultima prova del Mondiale 2018 di MXGP. Sul tracciato di Assen il centauro della KTM ha dato un altro saggio delle sue immense qualità, dominando la scena sulla sabbia di casa e non lasciando scampo alcuno ai suoi rivali. In vista delle gare di domani, dunque, Herlings può verosimilmente prepararsi per festeggiare il suo titolo mondiale, vantando 95 punti di vantaggio sul nostro Antonio Cairoli (KTM) prima di questo weekend.

Il siciliano oggi si è classificato in seconda piazza, primo degli umani, a 17″945 dal trionfatore odierno, facendo il possibile per tenere il ritmo del compagno di marca ma poi dovendo alzare bandiera bianca dinnanzi ad una prova di tal superiorità. A completare la festa della Casa austriaca ci ha pensato l’altro olandese Glenn Coldenhoff che è salito sul terzo gradino del podio a 20″619 dalla vetta. Decisamente più attardati gli altri concorrenti con lo sloveno della Honda, campione del mondo 2016, Tim Gajser (quinto) a 30″909 immediatamente davanti al belga Clement Desalle (Kawasaki) a +47″821. Guardando in casa Italia, 16° Alessandro Lupino (Kawasaki), fuori Ivo Monticelli (Yamaha).

CLASSIFICA QUALIFYING RACE MXGP GP OLANDA 2018

1 84 HERLINGS, Jeffrey NED KNMV Red Bull KTM Factory RacingKTM 24:10.420 0.000 54.208

2 222 CAIROLI, Antonio ITA FMI Red Bull KTM Factory RacingKTM 24:28.365 17.945 53.545

3 259 COLDENHOFF, Glenn NED KNMV Red Bull KTM Factory RacingKTM 24:31.039 20.619 53.448

4 99 ANSTIE, Max GBR ACU Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing Husqvarna 24:37.047 26.627 53.231

5 243 GAJSER, Tim SLO AMZS Team HRC Honda 24:41.329 30.909 53.077

6 25 DESALLE, Clement BEL FMB Monster Energy Kawasaki Racing Team Kawasaki 24:58.241 47.821 52.478

7 21 PAULIN, Gautier FRA MCM Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing Husqvarna 25:04.634 54.214 52.255

8 100 SEARLE, Tommy GBR ACU Bike It DRT Kawasaki Kawasaki 25:09.283 58.863 52.094

9 24 SIMPSON, Shaun GBR ACU Wilvo Yamaha MXGP Yamaha 25:10.090 59.670 52.066

10 33 LIEBER, Julien BEL FMB Monster Energy Kawasaki Racing Team Kawasaki 25:22.563 1:12.143 51.639

11 91 SEEWER, Jeremy SUI FMS Wilvo Yamaha MXGP Yamaha 25:23.460 1:13.040 51.609

12 22 STRIJBOS, Kevin BEL FMB Standing Construct KTM KTM 25:43.829 1:33.409 50.928

13 7 LEOK, Tanel EST EMF A1M Husqvarna Husqvarna 25:46.083 1:35.663 50.854

14 89 VAN HOREBEEK, Jeremy BEL FMB Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team Yamaha 25:55.364 1:44.944 50.550

15 20 BENGTSSON, Filip SWE SVEMO Yamaha 25:56.482 1:46.062 50.514

16 77 LUPINO, Alessandro ITA FMI Gebben Van Venrooy Kawasaki Racing Kawasaki 24:24.825 -1 Lap 49.841

17 291 KARRO, Matiss LAT LAMSF A1M Husqvarna Husqvarna 24:28.290 3.465 49.723

18 94 VAN DER MIERDEN, Sven NED KNMV Yamaha 24:30.753 5.928 49.640

19 5 BOGERS, Brian NED KNMV Team HRC Honda 24:31.132 6.307 49.627

20 55 IRWIN, Graeme GBR MCUI Hitachi KTM UK KTM 24:31.848 7.023 49.603

21 151 KULLAS, Harri EST EMF Husqvarna 24:32.569 7.744 49.579

22 212 DEWULF, Jeffrey BEL FMB KTM Sarholz Racing TeamKTM 24:34.566 9.741 49.512

23 17 BUTRON, Jose ESP RFME Marchetti Racing Team KTMKTM 24:38.831 14.006 49.369

24 32 POTISEK, Milko FRA FFM Ceres 71 Racing Yamaha 24:40.456 15.631 49.315

25 107 VAN BERKEL, Lars NED KNMV Husqvarna 24:44.814 19.989 49.170

26 411 KAHRO, Erki EST EMF KTM 24:46.651 21.826 49.109

27 141 DESPREY, Maxime FRA FFM Gebben Van Venrooy Kawasaki Racing Kawasaki 25:14.722 49.897 48.199

28 853 DEKKER, Nino NED KNMV KTM 25:19.288 54.463 48.054

29 83 RENKENS, Nathan BEL FMB KMP-HONDA-RACING Honda 25:21.016 56.191 47.999

30 160 KRITIKOS, Manolis GRE DMSB Yamaha 25:40.004 1:15.179 47.408

31 128 MONTICELLI, Ivo ITA FMI iFly JK Racing Yamaha Yamaha 15:54.300 -6 Laps 47.080

32 152 PETROV, Petar BUL BMF Honda Redmoto AssomotorHonda 9:38.317 -9 Laps 48.555

33 42 WATERS, Todd AUS MA Honda Redmoto AssomotorHonda 9:57.648 19.331 46.984

34 93 BENGTSSON, Jonathan SWE SVEMO Scandinavian Racing SportsKTM 12:13.203 2:34.886 38.298

35 777 BOBRYSHEV, Evgeny RUS MFR BOS GP Suzuki 7:02.067 -11 Laps 39.918

Per quanto concerne la classe MX2 vittoria del leader del campionato Jorge Prado (KTM) a precedere il tulipano Calvin Vlaanderen (+7″813) sulla Honda e il britannico Conrad Mewse sull’altra KTM, distanziato di 12″442. Il rivale n.1 dello spagnolo per il titolo Pauls Jonass (KTM) ha concluso in quinta posizione a 33″957. Guardando ai centauri del Bel Paese, Michele Cervellin (Yamaha) ha terminato 11° mentre Samuele Bernardini (Yamaha) si è classificato 15°. Hanno chiuso in 19esima e 20esima piazza Simone Furlotti (Yamaha) e Morgan Lesiardo (KTM).

CLASSIFICA QUALIFYING RACE MX2 GP OLANDA 2018

1 61 PRADO, Jorge ESP RFME Red Bull KTM Factory RacingKTM 24:46.693 0.000 52.885

2 10 VLAANDEREN, Calvin NED KNMV Team HRC Honda 24:54.506 7.813 52.609

3 426 MEWSE, Conrad GBR ACU Hitachi KTM UK KTM 24:59.135 12.442 52.446

4 29 JACOBI, Henry GER DMSB STC Racing Husqvarna Husqvarna 25:18.761 32.068 51.769

5 1 JONASS, Pauls LAT LAMSF Red Bull KTM Factory RacingKTM 25:20.650 33.957 51.704

6 98 VAESSEN, Bas NED KNMV Honda 114 Motorsports Honda 25:21.779 35.086 51.666

7 161 ÖSTLUND, Alvin SWE SVEMO YAMAHA SM ACTION – M.C. MIGLIORI Yamaha 25:28.779 42.086 51.429

8 19 OLSEN, Thomas Kjer DEN DMU Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing Husqvarna 25:34.251 47.558 51.246

9 96 LAWRENCE, Hunter AUS MA Honda 114 Motorsports Honda 25:44.025 57.332 50.921

10 919 WATSON, Ben GBR ACU Kemea Yamaha Yamalube Racing Team MX2 Yamaha 25:51.876 1:05.183 50.664

11 747 CERVELLIN, Michele ITA FMI YAMAHA SM ACTION – M.C. MIGLIORI Yamaha 25:56.990 1:10.297 50.497

12 811 STERRY, Adam GBR ACU F&H Racing Team Kawasaki 25:58.019 1:11.326 50.464

13 75 ROOSIORG, Hardi EST EMF KTM 26:12.428 1:25.735 50.002

14 56 WELTIN, Marshal USA AMA F&H Racing Team Kawasaki 26:21.613 1:34.920 49.711

15 321 BERNARDINI, Samuele ITA FMI ASTES4-TESAR YAMAHAYamaha 26:28.821 1:42.128 49.486

16 193 GEERTS, Jago BEL FMB Kemea Yamaha Yamalube Racing Team MX2 Yamaha 25:54.962 1:08.269 50.563

17 172 VAN DONINCK, Brent BEL FMB TEAM DIGA-Procross Husqvarna 26:30.001 1:43.308 49.449

18 297 GOLE, Anton SWE SVEMO iFly JK Racing Yamaha Yamaha 26:31.428 1:44.735 49.405

19 95 FURLOTTI, Simone ITA FMI YAMAHA SM ACTION – M.C. MIGLIORI Yamaha 26:33.852 1:47.159 49.330

20 44 LESIARDO, Morgan ITA FMI KTM 26:43.078 1:56.385 49.046

21 127 RODRIGUEZ, Anthony VEN FMV Kemea Yamaha Yamalube Racing Team MX2 Yamaha 27:26.116 2:39.423 47.763

22 226 KOCH, Tom GER DMSB KTM Sarholz Racing TeamKTM 24:47.470 -1 Lap 49.082

23 173 NIELSEN, Jakob DEN DMU KTM 24:51.766 4.296 48.941

24 130 DE JONG, Rene NED KNMV KTM 24:56.410 8.940 48.789

25 299 GRIEKSPOOR, Lars NED KNMV KTM 25:01.417 13.947 48.626

26 102 SIKYNA, Richard SVK SMF JD GUNNEX KTM Racing Team KTM 25:04.004 16.534 48.542

27 945 BOURDON, Anthony FRA FFM Team VHR Racing KTM 25:08.908 21.438 48.385

28 730 PETRASHIN, Timur RUS MFR KTM 25:36.391 48.921 47.519

29 312 CASAS, Oriol ESP RFME Jumbo No Fear Vamo Honda Team Honda 26:06.783 1:19.313 46.597

30 351 GRONDAHL, Eric USA AMA KTM 25:44.409 -3 Laps 40.000

31 70 FERNANDEZ, Ruben ESP RFME Kawasaki 15:54.775 -7 Laps 41.174

32 64 COVINGTON, Thomas USA MUL Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing Husqvarna 5:30.509 -12 Laps 33.984













Foto: Valerio Origo