Motocross, GP Imola 2018: Jeffrey Herlings domina la qualifying race, Cairoli cade e chiude ultimo

Anche se ha già conquistato ampiamente il titolo iridato, Jeffrey Herlings (KTM) domina anche la qualifying race del Gran Premio di Imola 2018 della MXGP non lasciando scampo agli avversari. Ne fa le spese, soprattutto, Tony Cairoli, che cade nel corso della gara e chiude in ultima posizione. L’olandese ha preso il comando delle operazioni sin dai primi metri e ha concluso con un ampio margine (23.909 secondi) sul belga Clement Desalle (Kawasaki) mentre in terza posizione troviamo lo sloveno Tim Gajser (Honda) a 26.654.

Quarto il belga Julien Lieber (Kawasaki) a 29.700, quinto il nostro Alessandro Lupino (Kawasaki) a 33.970, sesto lo svizzero Jeremy Seewer (Yamaha) a 34.981, settimo il britannico Shaun Simpson (Yamaha) a 35.982, ottavo il belga Jeremy van Horebeek (Yamaha) a 37.879 nono il francese Gautier Paulin (Husqvarna) a 45.519, decimo il belga Kevin Strijbos (KTM) a 48.658. Gli altri italiani: 23esimo Ivo Monticelli (Yamaha), 26esimo Davide Bonini (KTM), 29esimo Stefano Pezzuto (Suzuki), 30esimo Pier Filippo Bertuzzo (Yamaha), 31esimo Francesco Muratori (KTM), 34esimo Tony Cairoli che si ferma per colpa di una caduta a quattro giri dal termine.

CLASSIFICA QUALIFYING RACE MXGP IMOLA 2018

1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 24:37.982 14 0:00.000 0:00.000 1:37.537 2 55.3

2 25 Desalle, Clement BEL FMB Kawasaki 25:01.891 14 0:23.909 0:23.909 1:38.453 3 54.8

3 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 25:04.636 14 0:26.654 0:02.745 1:39.253 3 54.4

4 33 Lieber, Julien BEL FMB Kawasaki 25:07.752 14 0:29.770 0:03.116 1:39.411 9 54.3

5 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Kawasaki 25:11.952 14 0:33.970 0:04.200 1:39.032 4 54.5

6 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 25:12.963 14 0:34.981 0:01.011 1:39.059 3 54.5

7 24 Simpson, Shaun GBR ACU Yamaha 25:13.964 14 0:35.982 0:01.001 1:39.121 5 54.4

8 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Yamaha 25:15.861 14 0:37.879 0:01.897 1:39.476 7 54.2

9 21 Paulin, Gautier FRA MCM Husqvarna 25:23.501 14 0:45.519 0:07.640 1:40.138 4 53.9

10 22 Strijbos, Kevin BEL FMB KTM 25:26.640 14 0:48.658 0:03.139 1:40.532 8 53.7

Nella MX2 si aggiudica la qualifying race il campione del mondo Jorge Prado (KTM) che precede il britannico Ben Watson (Yamaha) di 12.012 e il danese Thomas Kjer Olsen (Husqvarna) di 15.022. Quarta posizione per l’australiano Hunter Lawrence (Honda) a 19.087, quinta per il venezuelano Anthony Rodriguez (Yamaha) a 22.926, sesta per il nostro Michele Cervellin (Yamaha) a 26.372, settima per il tedesco Jacobi Henry (Husqvarna) a 28.018, ottava per lo statunitense Thomas Covington (Husqvarna) a 31.592, mentre chiudono al nono e decimo posto Samuele Bernardini (Yamaha) e Morgan Lesiardo (KTM) rispettivamente a 36.033 e 46.045. Gli altri italiani: 18esimo Simone Furlotti (Yamaha), 24esimo Nicholas Lapucci (Yamaha), 35esimo Yuri Quarti (KTM).

ORDINE DI ARRIVO QUALIFYING RACE MX2 GP IMOLA 2018

1 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 23:38.441 13 0:00.000 0:00.000 1:40.101 5 53.9

2 919 Watson, Ben GBR ACU Yamaha 23:50.453 13 0:12.012 0:12.012 1:41.506 7 53.1

3 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 23:53.463 13 0:15.022 0:03.010 1:40.188 8 53.8

4 96 Lawrence, Hunter AUS MA Honda 23:57.528 13 0:19.087 0:04.065 1:40.186 9 53.8

5 127 Rodriguez, Anthony VEN FMV Yamaha 24:01.367 13 0:22.926 0:03.839 1:41.577 3 53.1

6 747 Cervellin, Michele ITA FMI Yamaha 24:04.813 13 0:26.372 0:03.446 1:42.088 11 52.8

7 29 Jacobi, Henry GER DMSB Husqvarna 24:06.459 13 0:28.018 0:01.646 1:41.700 10 53

8 64 Covington, Thomas USA MUL Husqvarna 24:10.033 13 0:31.592 0:03.574 1:42.314 11 52.7

9 321 Bernardini, Samuele ITA FMI Yamaha 24:14.474 13 0:36.033 0:04.441 1:41.330 10 53.2

10 44 Lesiardo, Morgan ITA FMI KTM 24:24.486 13 0:46.045 0:10.012 1:43.510 12 52.1

