Motocross, GP Imola 2018: Jeffrey Herlings chiude con un’altra doppietta, nella MX2 successo per Jorge Prado

Signore e signori, non ci rimane che alzarci tutti in piedi e applaudire Jeffrey Herlings (KTM) che, dopo una stagione letteralmente dominata, chiude con l’ennesima doppietta, vincendo a mani basse anche il Gran Premio di Imola della MXGP. Ottava doppietta consecutiva per il neo campione del mondo e, addirittura, la 15esima in assoluto. Numeri impressionanti che parlano chiaro sull’andamento di un campionato che oggi è andato a chiudersi nella splendida cornice di Imola che, purtroppo, non ha potuto vedere all’opera l’idolo di casa Tony Cairoli (KTM) che, dopo la caduta di ieri, non è stato in grado di prendere parte alle due manche di oggi. Nella MX2 doppietta per il campione del mondo Jorge Prado. Lo spagnolo domina gara-1 e gestisce gara-2 concludendo nel migliore dei modi una stagione che lo vede chiudere con 96 punti di vantaggio sul lettone Pauls Jonass, assente a Imola. Andiamo a vedere nel dettaglio come sono andare le quattro manche disputate oggi in riva al Santerno.

GARA-1 GP IMOLA MXGP

Il solito Jeffrey Herlings domina la prima manche, gestendo nel finale un ampio margine. L’olandese chiude con 12.438 sullo sloveno Tim Gajser (Honda) mentre al terzo posto si piazza il belga Clement Desalle (Kawasaki) a 28.131. Quarta posizione per il francese Gautier Paulin (Husqvarna) a mezzo minuto, quinta per il belga Julien Lieber (Kawasaki) a 32.590, sesta per lo svizzero Jeremy Seewer (Yamaha) a 34.849, settima per il britannico Shaun Simpson (Yamaha) a 35.907, ottavo per il belga Jeremy van Horebeek (Yamaha) a 43.218, nona per il britannico Max Anstie (Husqvarna) a 51.689 e decima per il russo Evgeny Bobryshev (Suzuki) a 54.842. Gli italiani: 18esimo Davide Bonini (KTM) a un giro, 25esimo Stefano Pezzuto (Suzuki) a un giro, davanti a Pier Filippo Bertuzzo (Kawasaki) a un giro. Chiudono in penultima e ultima posizione Francesco Muratori (KTM) a 14 giri, e Ivo Monticelli (Yamaha) a 18 giri.

ORDINE DI ARRIVO

1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 34:41.213 20 0:00.000 0:00.000 1:37.488 5 55.3

2 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 34:53.651 20 0:12.438 0:12.438 1:38.096 5 55

3 25 Desalle, Clement BEL FMB Kawasaki 35:09.344 20 0:28.131 0:15.693 1:38.293 3 54.9

4 21 Paulin, Gautier FRA MCM Husqvarna 35:11.674 20 0:30.461 0:02.330 1:39.196 3 54.4

5 33 Lieber, Julien BEL FMB Kawasaki 35:13.803 20 0:32.590 0:02.129 1:38.972 4 54.5

6 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 35:16.062 20 0:34.849 0:02.259 1:38.649 12 54.7

7 24 Simpson, Shaun GBR ACU Yamaha 35:17.120 20 0:35.907 0:01.058 1:39.482 6 54.2

8 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Yamaha 35:24.431 20 0:43.218 0:07.311 1:39.207 3 54.4

9 99 Anstie, Max GBR ACU Husqvarna 35:32.902 20 0:51.689 0:08.471 1:39.300 3 54.3

10 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Suzuki 35:36.055 20 0:54.842 0:03.153 1:39.664 6 54.1

GARA-2 GP IMOLA MXGP

Ennesima cavalcata solitaria per Jeffrey Herlings che, giro dopo giro, amplia il suo vantaggio nei confronti di Tim Gajser fino ai 34.828 secondi finali. Terza posizione per Clement Desalle a 50.772, quarta per Julien Lieber a 1:01, quinta per Jeremy van Horebeek a 1:03. Sesta posizione per Gautier Paulin a 1:06, settima per Shaun Simpson a 1:07, ottava per l’olandese Glenn Coldenhoff (KTM) a 1:09, nona per il belga Kevin Strijbos (KTM) a 1:15, decima per Evgeny Bobryshev a 1:20. Gli italiani: 19esimo Ivo Monticelli ad un giro, 25esimo Pier Filippo Bertuzzo a due giri, davanti a Francesco Muratori a 7 giri e Davide Bonini, penultimo a 13 giri.

GARA-1 GP IMOLA MX2

Primo successo di giornata per il neo campione del mondo Jorge Prado. Lo spagnolo della KTM fa il vuoto e lascia il danese Thomas Kjer Olsen (Husqvarna) a 21.043 secondi. Terzo il tedesco Jacobi Herny (Husqvarna) a 36.879, mentre chiude al quarto posto un brillante Michele Cervellin (Yamaha) a 39.380. Quinta posizione per lo statunitense Marshal Weltin (Kawasaki) a 44.867, sesta per il belga Jago Geerts (Yamaha) a 48.945, mentre è settimo lo statunitense Thomas Covington (Husqvarna) a 50.601. Ottavo il britannico Ben Watson (Yamaha) a 56.013, nono il venezuelano Anthony Rodriguez (Yamaha) a 1:02, mentre è decimo il nostro Simone Furlotti (Yamaha) a 1:04. Gli altri italiani: 14esimo posto per Morgan Lesiardo (KTM) a 1:08, 19esimo per Nicholas Lapucci (Yamaha) a 1:24, 26esimo Yuri Quarti (KTM) a un giro, 35esimo Samuele Bernardini (Yamaha) a tre giri.

ORDINE DI ARRIVO:

1 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 33:49.364 19 0:00.000 0:00.000 1:39.173 6 54.4

2 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 34:10.407 19 0:21.043 0:21.043 1:40.878 5 53.5

3 29 Jacobi, Henry GER DMSB Husqvarna 34:26.243 19 0:36.879 0:15.836 1:41.405 7 53.2

4 747 Cervellin, Michele ITA FMI Yamaha 34:28.744 19 0:39.380 0:02.501 1:42.202 7 52.8

5 56 Weltin, Marshal USA AMA Kawasaki 34:34.231 19 0:44.867 0:05.487 1:41.522 6 53.1

6 193 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 34:38.309 19 0:48.945 0:04.078 1:42.666 13 52.5

7 64 Covington, Thomas USA MUL Husqvarna 34:39.965 19 0:50.601 0:01.656 1:42.112 4 52.8

8 919 Watson, Ben GBR ACU Yamaha 34:45.377 19 0:56.013 0:05.412 1:42.368 17 52.7

9 127 Rodriguez, Anthony VEN FMV Yamaha 34:52.017 19 1:02.653 0:06.640 1:42.377 14 52.7

10 95 Furlotti, Simone ITA FMI Yamaha 34:53.644 19 1:04.280 0:01.627 1:43.444 11 52.2

GARA-2 GP IMOLA MX2

Lo spagnolo Jorge Prado completa la doppietta ma ha vita più dura rispetto alla prima manche. Seconda posizione, infatti, per l’australiano Hunter Lawrence (Honda) a 2.164, terzo Thomas Covington a 15.652, quarto Thomas Kjer Olsen a 18.136, mentre è quinto Anthony Rodriguez a 20.887. Sesto e settimo i nostri Samuele Bernardini e Michele Cervellin, rispettivamente a 28.845 e 33.265, ottavo l’olandese Calvin Vlaanderen (Honda) a 34.859, nono Herny Jacobi a 42.038, decimo lo slovacco Richard Sikyna (KTM) a 42.473. Gli altri italiani: 16esimo Morgan Lesiardo a un minuto esatto, 19esimo Simone Furlotti a 1:19, 24esimo Nicholas Lapucci a un giro, 35esimo e ultimo Yuri Quarti, ritiratosi nel corso del primo giro.

ORDINE DI ARRIVO

1 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 34:00.879 19 0:00.000 0:00.000 1:39.453 4 54.2

2 96 Lawrence, Hunter AUS MA Honda 34:03.043 19 0:02.164 0:02.164 1:39.677 8 54.1

3 64 Covington, Thomas USA MUL Husqvarna 34:16.531 19 0:15.652 0:13.488 1:41.528 5 53.1

4 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 34:19.015 19 0:18.136 0:02.484 1:41.487 9 53.2

5 127 Rodriguez, Anthony VEN FMV Yamaha 34:21.766 19 0:20.887 0:02.751 1:41.126 9 53.3

6 321 Bernardini, Samuele ITA FMI Yamaha 34:29.725 19 0:28.846 0:07.959 1:41.275 7 53.3

7 747 Cervellin, Michele ITA FMI Yamaha 34:34.144 19 0:33.265 0:04.419 1:41.942 8 52.9

8 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Honda 34:35.738 19 0:34.859 0:01.594 1:41.604 7 53.1

9 29 Jacobi, Henry GER DMSB Husqvarna 34:42.917 19 0:42.038 0:07.179 1:42.381 9 52.7

10 102 Sikyna, Richard SVK SMF KTM 34:43.622 19 0:42.743 0:00.705 1:40.285 1 53.8

FOTO: Valerio Origo