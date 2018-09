Moto3, GP Aragon 2018: risultati e classifiche prove libere 3. Marco Bezzecchi domina la scena davanti a Bastianini e ad Antonelli

E’ grande Italia nelle prove libere 3 del GP di Aragon, quattordicesima prova del Mondiale 2018 di Moto3. Sul difficile tracciato spagnolo Marco Bezzecchi, secondo della graduatoria iridata, ha ottenuto il miglior crono del turno in 1’57″961, confermando le ottime attitudini della sua KTM su questo tracciato, specialmente nell’ultimo settore caratterizzato da un lunghissimo rettilineo che esalta le qualità della moto del romagnolo. In vista della corsa questo aspetto potrebbe fare la differenza tenendo conto che sarà il gioco delle scie a decidere molto probabilmente il vincitore.

Bezzecchi ha dunque preceduto di 0″287 un ottimo Enea Bastianini (Honda), molto performante sul circuito iberico, e Niccolò Antonelli (Honda), distanziato di 440 millesimi. Entrambi gli alfieri della moto nipponica, a differenza di quanto detto per il leader, riescono a sfruttare la grande guidabilità del loro mezzo nel t-1 e nel t-2, soffrendo nel t-4. Anche per questo, la gara di domenica sarà molto interessante.

Una mattinata felice per il Bel Paese anche per il quinto tempo di Lorenzo Dalla Porta (Honda), vincitore a Misano e in buona forma anche in Spagna (+0″659). Sesto crono, invece, per il leader del campionato Jorge Martin (+1″084), con qualche problema di troppo nell’ultimo tratto della pista e non ancora al 100% con la propria messa a punto. Tuttavia, conoscendo le sue qualità di guida, non lo si può certo escludere dalla lotta per le posizioni che contano. A chiudere la top-10 il nostro Nicolò Bulega (KTM), non così convincente e in ritardo di 1″267 dalla vetta.

ORDINE DEI TEMPI PROVE LIBERE 3 – MOTO3 – GP ARAGON 2018

1 12 Marco BEZZECCHI ITA Redox PruestelGP KTM 1’57.961 12 14 234.6

2 33 Enea BASTIANINI ITA Leopard Racing HONDA 1’58.248 15 15 0.287 0.287 231.6

3 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1’58.401 14 14 0.440 0.153 232.3

4 17 John MCPHEE GBR CIP – Green Power KTM 1’58.427 9 12 0.466 0.026 230.5

5 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing HONDA 1’58.620 11 12 0.659 0.193 232.5

6 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 HONDA 1’59.045 12 16 1.084 0.425 225.0

7 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 1’59.071 13 13 1.110 0.026 227.1

8 7 Adam NORRODIN MAL Petronas Sprinta Racing HONDA 1’59.178 14 14 1.217 0.107 228.8

9 25 Raul FERNANDEZ SPA Angel Nieto Team KTM 1’59.210 10 15 1.249 0.032 230.5

10 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 1’59.228 9 17 1.267 0.018 231.3

11 42 Marcos RAMIREZ SPA Bester Capital Dubai KTM 1’59.231 11 12 1.270 0.003 231.5

12 65 Philipp OETTL GER Sudmetal Schedl GP Racing KTM 1’59.264 14 14 1.303 0.033 228.0

13 10 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 1’59.277 9 15 1.316 0.013 230.2

14 14 Tony ARBOLINO ITA Marinelli Snipers Team HONDA 1’59.325 12 12 1.364 0.048 236.6

15 16 Andrea MIGNO ITA Angel Nieto Team Moto3 KTM 1’59.326 14 14 1.365 0.001 228.7

16 5 Jaume MASIA SPA Bester Capital Dubai KTM 1’59.349 14 15 1.388 0.023 230.2

17 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 HONDA 1’59.384 12 12 1.423 0.035 228.5

18 41 Nakarin ATIRATPHUVAP THA Honda Team Asia HONDA 1’59.609 15 15 1.648 0.225 228.4

19 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 1’59.658 14 14 1.697 0.049 229.9

20 52 Jeremy ALCOBA SPA Junior Team Estrella Galicia 0, HONDA 1’59.755 9 14 1.794 0.097 224.8

21 75 Albert ARENAS SPA Angel Nieto Team Moto3 KTM 1’59.965 8 13 2.004 0.210 227.4

22 22 Kazuki MASAKI JPN RBA BOE Skull Rider KTM 2’00.010 6 14 2.049 0.045 229.7

23 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Skull Rider KTM 2’00.380 8 12 2.419 0.370 230.5

24 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 2’00.481 14 14 2.520 0.101 226.0

25 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia HONDA 2’00.730 15 15 2.769 0.249 226.3

26 40 Darryn BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 2’00.751 15 15 2.790 0.021 228.3

27 77 Vicente PEREZ SPA Reale Avintia Academy 77 KTM 2’00.995 3 13 3.034 0.244 230.2

28 72 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 2’01.023 15 15 3.062 0.028 223.4

29 81 Stefano NEPA ITA CIP – Green Power KTM 2’01.171 11 12 3.210 0.148 229.8













Foto: Valerio Origo