Moto2, Romano Fenati indagato dalla Procura di Rimini per violenza privata

Continuano i problemi per Romano Fenati in seguito al folle gesto fatto durante la gara di Moto2 sul circuito di Misano, in cui aveva pinzato il freno di Stefano Manzi ad oltre 200 km/h. Come riportato dall’Ansa il pilota ascolano è indagato dalla Procura di Rimini per violenza privata.

La Procura ha aperto un’inchiesta d’ufficio ipotizzando un reato meno grave rispetto al tentato omicidio per cui il Codacons aveva preannunciato un esposto. Infatti la violenza privata è assimilabile al gesto di un automobilista che taglia la strada ad un altro veicolo. Manzi aveva subito annunciato di non voler denunciare Fenati, che però ora rischia di avere altre pesanti conseguenze dopo essere già stato scaricato dal team.













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Foto: Valerio Origo