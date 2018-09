Moto2, GP Aragon 2018: risultati e classifiche prove libere 3. Alex Marquez comanda, Francesco Bagnaia e Miguel Oliveira si nascondono

E’ dello spagnolo Alex Marquez (Kalex) il miglior crono dell’ultimo turno di prove libere della classe Moto2 del GP di Aragon, quattordicesima prova del Mondiale 2018 di Moto2. Il centauro iberico, sfruttando degli pneumatici adatti al time-attack, ha ottenuto il tempo di 1’53″319 a precedere di 13 millesimi il tedesco Marcel Schrotter e di 44 il nostro Mattia Pasini. Il romagnolo, in particolare, ha fatto vedere anche un gran passo e sulla Kalex del Team Italtrans può essere protagonista nelle qualifiche e in gara.

Degni di menzione poi anche Luca Marini e Andrea Locatelli. Il fratellino di Valentino Rossi si è classificato in quarta piazza, a 0″182 dal vertice, ottenendo questo riscontro con gomme adatte alla corsa domenicale e va da sé che Luca possa ritenersi soddisfatto. Un discorso simile vale anche per l’altro centauro italiano, compagno di squadra di Pasini, a 214 millesimi dalla vetta.

Un po’ più attardato Francesco Bagnaia, leader del campionato (decimo a 449 millesimi da Marquez), ma c’è davvero poco di che preoccuparsi per il piemontese. “Pecco” infatti ha simulato un long run con gomma anche usata non cercando con ossessione il tempo e analizzando gli pneumatici nelle condizioni di asfalto previste. Nella lotta iridata, il marcamento stretto tra Bagnaia e il portoghese Miguel Oliveira prosegue, visto l’undicesimo tempo del lusitano della KTM. Si prospetta un confronto serrato tra i due primattori del Mondiale della media cilindrata.

CLASSIFICA PROVE LIBERE3 MOTO2 – GP ARAGON 2018

1 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS KALEX 1’53.319 16 18 273.6

2 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP KALEX 1’53.332 4 17 0.013 0.013 273.6

3 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team KALEX 1’53.363 8 18 0.044 0.031 276.9

4 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 1’53.501 15 17 0.182 0.138 276.7

5 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team KALEX 1’53.533 9 12 0.214 0.032 278.4

6 9 Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX 1’53.615 4 18 0.296 0.082 279.2

7 20 Fabio QUARTARARO FRA MB Conveyors – Speed Up SPEED UP 1’53.617 7 18 0.298 0.002 275.9

8 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 1’53.698 6 19 0.379 0.081 275.7

9 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Pons HP40 KALEX 1’53.768 10 20 0.449 0.070 273.9

10 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 1’53.818 15 15 0.499 0.050 277.2

11 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 1’53.833 15 16 0.514 0.015 277.4

12 40 Augusto FERNANDEZ SPA Pons HP40 KALEX 1’53.864 9 19 0.545 0.031 274.3

13 27 Iker LECUONA SPA Swiss Innovative Investors KTM 1’53.877 3 19 0.558 0.013 273.2

14 22 Sam LOWES GBR Swiss Innovative Investors KTM 1’53.892 19 20 0.573 0.015 270.2

15 52 Danny KENT GBR MB Conveyors – Speed Up SPEED UP 1’54.024 15 17 0.705 0.132 273.1

16 57 Edgar PONS SPA AGR Team KALEX 1’54.042 11 18 0.723 0.018 273.2

17 2 Jesko RAFFIN SWI SAG Team KALEX 1’54.094 11 18 0.775 0.052 270.0

18 24 Simone CORSI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 KALEX 1’54.110 18 19 0.791 0.016 273.9

19 97 Xavi VIERGE SPA Dynavolt Intact GP KALEX 1’54.111 15 15 0.792 0.001 278.8

20 77 Dominique AEGERTER SWI Kiefer Racing KTM 1’54.234 19 20 0.915 0.123 274.3

21 64 Bo BENDSNEYDER NED Tech 3 Racing TECH 3 1’54.300 18 18 0.981 0.066 271.4

22 36 Joan MIR SPA EG 0,0 Marc VDS KALEX 1’54.461 13 16 1.142 0.161 271.9

23 4 Steven ODENDAAL RSA NTS RW Racing GP NTS 1’54.479 17 18 1.160 0.018 272.3

24 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’54.571 8 17 1.252 0.092 273.9

25 87 Remy GARDNER AUS Tech 3 Racing TECH 3 1’54.658 15 19 1.339 0.087 277.2

26 66 Niki TUULI FIN Petronas Sprinta Racing KALEX 1’54.864 15 19 1.545 0.206 272.7

27 62 Stefano MANZI ITA Forward Racing Team SUTER 1’54.873 5 13 1.554 0.009 270.2

28 16 Joe ROBERTS USA NTS RW Racing GP NTS 1’54.883 6 10 1.564 0.010 270.2

29 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’54.935 18 18 1.616 0.052 273.8

30 12 Sheridan MORAIS POR Willi Race Racing Team KALEX 1’55.793 16 17 2.474 0.858 269.6

31 32 Isaac VIÑALES SPA Forward Racing Team SUTER 1’55.797 11 11 2.478 0.004 269.1

32 21 Federico FULIGNI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 KALEX 1’56.049 18 18 2.730 0.252 267.7

33 18 Xavi CARDELUS AND Marinelli Snipers Team KALEX 1’56.091 5 18 2.772 0.042 272.1

34 95 Jules DANILO FRA Nashi Argan SAG Team KALEX 1’56.348 13 17 3.029 0.257 273.6













Foto: Valerio Origo