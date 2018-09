Moto2, GP Aragon 2018: risultati e classifiche prove libere 1. Marcel Schrotter davanti a tutti, Bagnaia 2°, Oliveira 8°

Marcel Schrotter (Kalex Dynavolt) comincia con il piede giusto il weekend del GP di Aragon 2018, chiudendo le prime prove libere della Moto2 con il miglior tempo. Il pilota tedesco ha fatto segnare il suo 1:53.570 nell’ultima run della sessione, superando di 184 millesimi Francesco Bagnaia (Sky Racing Team) e di 326 il britannico Sam Lowes.

Un turno di prova che si è disputato in buone condizioni, permettendo ai piloti di lavorare specialmente sul passo gara con delle gomme usate. Il leader del Mondiale Pecco Bagnaia è parso sin dai primi passaggi a suo agio sulla pista aragonese, facendo segnare dei tempi molto veloci e costanti anche con gomme usate. Alle spalle dei primi tre si sono inseriti Fabio Quartararo (Speed Up) con 0.326 di ritardo, Alex Marquez (Kalex EG 0,0 VDS) a 0.392 e Mattia Pasini (Kalex Italtrans) a 0.404.

Miguel Oliveira, secondo nel Mondiale, è rimasto più attardato ed ha chiuso con l’ottavo miglior tempo a 663 millesimi dal miglior tempo ed a mezzo secondo dal suo rivale Bagnaia. Buona prova per Lorenzo Baldassarri, 7° a 0.591, e per Andrea Locatelli, 9° a 0.698. Luca Marini ha accusato qualche problema di stabilità in frenata ed ha fatto segnare il 16° tempo ad 1″ di ritardo da Schrotter.

CLASSIFICA TEMPI FP1 MOTO2 GP ARAGON 2018

1 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Kalex 272.7 1’53.570

2 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 275.7 1’53.754 0.184 / 0.184

3 22 Sam LOWES GBR Swiss Innovative Investors KTM 269.7 1’53.896 0.326 / 0.142

4 20 Fabio QUARTARARO FRA MB Conveyors – Speed Up Speed Up 272.3 1’53.915 0.345 / 0.019

5 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 276.1 1’53.962 0.392 / 0.047

6 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 275.5 1’53.974 0.404 / 0.012

7 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Pons HP40 Kalex 275.2 1’54.161 0.591 / 0.187

8 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 278.4 1’54.233 0.663 / 0.072

9 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 277.2 1’54.268 0.698 / 0.035

10 36 Joan MIR SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 275.6 1’54.404 0.834 / 0.136

11 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 276.0 1’54.411 0.841 / 0.007

12 40 Augusto FERNANDEZ SPA Pons HP40 Kalex 272.9 1’54.425 0.855 / 0.014

13 27 Iker LECUONA SPA Swiss Innovative Investors KTM 276.0 1’54.491 0.921 / 0.066

14 9 Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 275.2 1’54.511 0.941 / 0.020

15 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 274.8 1’54.544 0.974 / 0.033

16 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 276.2 1’54.574 1.004 / 0.030

17 77 Dominique AEGERTER SWI Kiefer Racing KTM 271.0 1’54.589 1.019 / 0.015

18 24 Simone CORSI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 271.9 1’54.604 1.034 / 0.015

19 87 Remy GARDNER AUS Tech 3 Racing Tech 3 274.5 1’54.664 1.094 / 0.060

20 4 Steven ODENDAAL RSA NTS RW Racing GP NTS 273.0 1’54.690 1.120 / 0.026

21 97 Xavi VIERGE SPA Dynavolt Intact GP Kalex 275.7 1’54.730 1.160 / 0.040

22 2 Jesko RAFFIN SWI SAG Team Kalex 269.8 1’54.784 1.214 / 0.054

23 52 Danny KENT GBR MB Conveyors – Speed Up Speed Up 273.9 1’54.799 1.229 / 0.015

24 64 Bo BENDSNEYDER NED Tech 3 Racing Tech 3 270.6 1’54.989 1.419 / 0.190

25 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 278.7 1’55.009 1.439 / 0.020

26 57 Edgar PONS SPA AGR Team Kalex 270.6 1’55.098 1.528 / 0.089

27 32 Isaac VIÑALES SPA Forward Racing Team Suter 270.2 1’55.203 1.633 / 0.105

28 16 Joe ROBERTS USA NTS RW Racing GP NTS 269.5 1’55.221 1.651 / 0.018

29 62 Stefano MANZI ITA Forward Racing Team Suter 267.9 1’55.636 2.066 / 0.415

30 66 Niki TUULI FIN Petronas Sprinta Racing Kalex 273.2 1’55.691 2.121 / 0.055

31 21 Federico FULIGNI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 270.5 1’56.428 2.858 / 0.737

32 12 Sheridan MORAIS POR Willi Race Racing Team Kalex 268.7 1’57.138 3.568 / 0.710

33 95 Jules DANILO FRA Nashi Argan SAG Team Kalex 273.9 1’57.273 3.703 / 0.135

34 18 Xavi CARDELUS AND Marinelli Snipers Team Kalex 271.0 1’57.277 3.707 / 0.004

FOTOCATTAGNI