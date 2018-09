Moto2, GP Aragon 2018: Francesco Bagnaia cerca il tris per allungare su Miguel Oliveira

Il Mondiale Moto2 2018 è pronto per sbarcare ad Aragon con tre numeri di capitale importanza: 8, come i punti di vantaggio di Francesco “Pecco” Bagnaia nei confronti di Miguel Oliveira; 6, come le gare che ci dividono dalla conclusione della stagione e 3, come le vittorie consecutive a cui punta il portacolori del team Sky Racing VR46. Dopo i successi di Red Bull Ring e Misano, infatti, il pilota piemontese vuole infilare la tripletta per provare ad allungare in maniera più sensibile nei confronti del suo rivale diretto.

Ormai il duello tra i due grandi protagonisti della classe mediana sta monopolizzando tutta l’attenzione, anche se a Misano Romano Fenati, suo malgrado, è balzato agli “onori” della cronaca nella maniera sbagliata. Bagnaia e Oliveira, invece, ci stanno regalando una sfida quanto mai vibrante ed avvincente con un distacco minimo ad appena sei gare dalla conclusione.

L’alfiere del team Sky Racing VR46 (al centesimo GP in carriera), dopo un periodo di leggero appannamento (con l’ottavo posto di Barcellona e il 12esimo del Sachsenring) è tornato prepotentemente in vetta e, dopo il terzo posto di Brno, ha piazzato la doppietta tra Austria e Misano. Una dimostrazione di forza e di maturità, che sta davvero facendo la differenza, e stupendo. Dall’altra parte, invece, il portacolori del team Red Bull KTM Ajo prosegue con la sua proverbiale continuità. Nelle ultime sette uscite, infatti, ha conquistato due vittorie e tre secondi posti, per mettere fiato sul collo al suo rivale che, invece, ha trionfato in ben sei occasioni.

La differenza è tutta in questo ultimo aspetto. Senza i tre passi falsi collezionati (iniziando dal nono posto in Argentina) Bagnaia sarebbe in fuga verso il suo primo titolo iridato in carriera. Il suo contendente portoghese, invece, sta vendendo cara la pelle con otto podi totali che lo mantengono ad altrettanti punti di distanza. Da questo momento in avanti, fino a Valencia, saranno i dettagli a fare la differenza, e sin da Aragon non saranno più concessi errori.

Bagnaia e Marquez lo sanno e si accingono a disputare un fine settimana di estrema importanza al MotorLand. Per puntare al successo finale, poi, avranno bisogno dei rispettivi compagni di squadra. Luca Marini e Brad Binder, infatti, potrebbero diventare veri e propri aghi della bilancia in una Moto2 mai scontata. Oltre a questi quattro nomi andranno seguiti con attenzione il solito Mattia Pasini che, quando vuole, può vincere in ogni circuito e Lorenzo Baldassarri, senza dimenticare l’accoppiata spagnolo Joan Mir (sempre più solido) e Alex Marquez che, invece, è in piena crisi con tre cadute nelle ultime tre gare.

Il Mondiale Moto2 2018 è pronto per il suo rush finale. La prima delle sei ultime tappe sarà ad Aragon su una pista complicata che alterna tratti veloci a curve selettive. Ci attende un grande spettacolo, e siamo certi che sarà così fino a Valencia, sperando di avere messo alle spalle la brutta pagina di Misano, e non stiamo ovviamente parlando della splendida vittoria di Bagnaia.

