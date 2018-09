Moto2: Francesco Bagnaia può sorridere dopo Aragon. Il vantaggio su Oliveira aumenta grazie alla costanza

La costanza ad alto livello è il segreto per vincere. Non lo scopriamo certo ora e Francesco Bagnaia, in sella alla Kalex dello SKY Racing Team VR46, non smette di ricordarlo nel Mondiale 2018 di Moto2. C’era attesa su quel che sarebbe potuto accadere ad Aragon. “Pecco” era reduce dai due trionfi di Spielberg (Austria) e di Misano e sul tracciato spagnolo gli avversari non mancavano per mettere in pericolo la sua leadership nella graduatoria generale.

Il responso della pista è stato un secondo posto alle spalle della KTM di Brad Binder, nel corso di una gara non priva di qualche rischio ma nella quale il centauro piemontese ha saputo sempre essere nelle posizioni che contavano per accumulare punti importanti. Un tesoretto di 19 lunghezze di vantaggio sul portoghese Miguel Oliveira, settimo all’arrivo sull’altra KTM e in difficoltà nel weekend, è la logica conseguenza di un’ottima continuità di rendimento raggiunta.

La sensazione è che, non considerando imprevisti tecnici, “Pecco” abbia le carte in regola per chiudere la partita contro Oliveira, spesso troppo arretrato nel time-attack: il 18° posto nell’attacco al tempo sul circuito iberico parla chiaro. Le rimonte di Miguel sono state spesso uno degli aspetti dei precedenti round ma in Spagna ciò è avvento in parte ed è sintomatico della gestione ideale e lineare del centauro del team di Valentino Rossi.

Aragon può far sorridere Bagnaia, per la nona volta in stagione nella top3. Una statistica importante ai fini dell’assegnazione del titolo. La prossima tappa sarà la Thailandia, non proprio una vacanza. Si andrà sull’inedito tracciato di Buriram tra due settimane e con pochi riferimenti il confronto tra il nostro portacolori e il lusitano sarà appassionante.













Foto: Valerio Origo