Mick Schumacher indemoniato: mitica tripletta al Nurburgring! Il figlio d’arte è secondo in classifica: lotta per il titolo europeo F3

Mick Schumacher sempre più scatenato nell’Europeo di Formula 3 dove nell’ultimo mese si sta comportando da vero dominatore. Il figlio d’arte è semplicemente stato perfetto al Nurburgring e ha confezionato la tripletta vincendo tutte le gare in programma sul circuito tedesco: il 19enne ha recuperato anche tantissimo in classifica generale, ora occupa la seconda posizione ad appena tre punti da Daniel Ticktum. Il teutonico può davvero puntare al titolo visto che mancano ancora sei gare al termine della stagione.

Ieri era arrivato il primo successo scattando in seconda posizione, oggi è invece stato sublime in entrambe le circostanze partendo dalla pole position. In gara-2 ha gestito benissimo le due ripartenze dopo l’ingresso della safety car regolando il compagno di squadra Robert Shvartzman e lo stesso Ticktum. In gara-3, invece, il ragazzo del team Prema si è ripetuto precedendo ancora Shvartzman e Palou, mentre Ticktum ha chiuso in quarta posizione conservando comunque il primato in classifica.