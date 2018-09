Maverick Viñales, GP Aragon 2018: “Il mio obiettivo è vincere una gara quest’anno, stiamo lavorando sodo per farcela”

Il weekend del GP di Aragon 2018, quattordicesimo appuntamento della stagione, è cominciato con la consueta conferenza stampa del giovedì. Maverick Viñales si presenta alla gara aragonese dopo tre gare consecutive senza podi, con l’ultima gara di Misano chiusa al quinto posto partendo dalla terza casella della griglia. Il pilota della Yamaha è quinto in campionato con 124 punti, a 97 lunghezze di ritardo dal leader Marc Marquez e a 30 da Andrea Dovizioso, 2° in classifica iridata.

Viñales è tornato a parlare dello strano comportamento della sua moto nell’arco dell’ultimo weekend di Misano: “Non ero contento dopo Misano perchè la gara non ha dimostrato il nostro potenziale, pensavo che potessimo fare molto meglio. Venerdì e sabato avevo avuto delle ottime sensazioni, ogni volta che salivo sulla moto mi sentivo bene e questo per me è la cosa più importante al momento. Abbiamo qualche problema tecnico, tutti lo sanno, però stiamo lavorando davvero sodo e speriamo in questo weekend di poter mostrare il potenziale anche la domenica.”

Lo spagnolo della Yamaha ha parlato poi dei suoi prossimi obiettivi da qui alla prossima stagione: “Per me la cosa più importante è cercare di vincere una gara quest’anno, poi concentrarci sull’anno prossimo. L’anno prossimo arriverà, prima concentriamoci su quest’anno e soprattutto su questa gara. Venerdì cercheremo di risolvere i problemi accusati in gara a Misano per cercare di guidare la moto nel miglior modo possibile. Io penso che siamo vicini a poter lottare nuovamente per la vittoria. Ci siamo concentrati sul settaggio dell’elettronica in base al mio stile di guida, c’è ancora parecchio lavoro da fare ma siamo a buon punto. La mia curva preferita del Mondiale? Mi piacciono molto le ultime curve di Aragon e Phillip Island”.













