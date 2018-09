Marc Marquez, GP San Marino Misano 2018: “Mi aspetto di partire in svantaggio qui visto che non abbiamo fatto i test”

Il tredicesimo appuntamento stagionale del Motomondiale è ormai alle porte con lo spagnolo Marc Marquez che si presenta al GP di San Marino e della Riviera di Rimini in testa alla classifica iridata con un grande vantaggio sugli inseguitori Valentino Rossi e Jorge Lorenzo, distanti rispettivamente 59 e 71 punti.

In conferenza stampa l’iberico è stato interpellato a proposito della situazione attuale di campionato: “È stato un peccato non correre a Silverstone, ma era troppo pericoloso. Ora c’è da pensare a Misano, a difendere se non addirittura incrementare il vantaggio. I miei avversari hanno fatto dei test qui, perciò mi aspetto di partire in svantaggio ma spero di recuperare terreno nel corso del weekend”. A proposito del duello interno tra Lorenzo e Dovizioso in Ducati: “La lotta interna tra Lorenzo e Dovizioso ha fatto crescere la Ducati, perciò non penso sia una cosa negativa per loro”.

Lo spagnolo in seguito esprime i suoi dubbi riguardanti la wild card Posson che sostituirà Rabat (fuori per infortunio): “Per stare in MotoGP serve un certo livello. Arrivare in MotoGP perchè metti i soldi non è il modo giusto, questo è il campionato migliore del mondo. Non so se è sicuro. Vedremo” .













erik.nicolaysen@oasport.it

Foto: Valerio Origo