Jorge Lorenzo, GP San Marino Misano 2018: “Non stiamo pensando al campionato, importante vincere più gare possibili”

Jorge Lorenzo (Ducati) si presenta al GP di San Marino con la consapevolezza derivante dalle ultime due vittorie in Repubblica Ceca e Austria, oltre alla pole ottenuta a Silverstone che è risultata inutile a causa della cancellazione della corsa a causa della pioggia intensa. L’iberico è terzo nel Mondiale con 71 punti di ritardo dal leader Marc Marquez, il quale nelle ultime gare ha limitato i danni ottenendo un 3° ed un 2° posto alle spalle delle Ducati.

Il pilota della Ducati ha analizzato in conferenza stampa il suo ottimo stato di forma in campionato: “Arriviamo a Misano carichi dopo degli ottimi test. A Silverstone avremmo potuto recuperare punti su Marquez come perderne, ma non si poteva correre. Abbiamo una gara in meno per recuperare lo svantaggio, ma non stiamo pensando al campionato. L’importante per noi è continuare questo momento positivo iniziato dopo la pausa estiva e vincere più gare possibili”.

In seguito risponde ad una domanda su un eventuale gioco di squadra con Dovizioso: “Se fossi fuori dai giochi potrei pensare ad aiutare il compagno di squadra, ma adesso come ha detto Dovizioso siamo in lotta per lo stesso obiettivo visto che siamo vicinissimi in classifica l’uno dall’altro”.













