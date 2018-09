Lotta, Mondiali junior 2018: Giovanni Freni eliminato agli ottavi, Mirco Minguzzi rientra ai ripescaggi

Si chiude la prima giornata dei Mondiali junior 2018 di lotta in corso a Trnava (Slovacchia), con le prime qualificazioni e semifinali di greco-romana. Impegnati gli italiani Giovanni Freni (-55 kg) e Mirco Minguzzi (-77 kg): il primo termina la sua avventura agli ottavi di finale, sconfitto dal coreano Kim Doohoon per 6-8; il secondo invece può ancora sperare nei ripescaggi dopo essere stato battuto al primo turno dall’indiano Sajan Sajan (5-2), finalista della categoria -77 kg. Minguzzi affronterà nella corsa per la medaglia di bronzo Hans Leitham (Estonia), anche lui uscito dalla corsa per l’oro per mano dello stesso atleta di nazionalità indiana agli ottavi di finale(9-4), e in caso di vittoria si scontrerà con il norvegese Per Anders Kure.

Nella competizione in cui è presente l’unico italiano ancora in corsa per il podio, Sajan Sajan sfiderà Islam Opiev per il titolo iridato. Il russo ha sconfitto il campione in carica nei -74 kg Kamal Bey (Stati Uniti) e l’oro agli Asiatici Azkhol Makhmudov (Kirghizistan) rispettivamente in semifinale e ai quarti.

Nella categoria -55 kg si imbatteranno per la medaglia del metallo più pregiato l’armeno Tigran Minasyan e l’iraniano Pouya Naserpour. Il primo si è sbarazzato facilmente di tutti gli avversari, dal turco Cihat Liman (19-6) agli ottavi, all’ucraino Vladislav Kuzko (9-0) e infine all’indiano Vijay Vijay in semifinale (10-0); l’asiatico invece ha riscontrato qualche difficoltà contro il rumeno Florin Tita ai quarti di finale, vincendo 5-4, mentre è riuscito a superare nell’ultima fase prima dell’atto conclusivo Nurtazin Kerimberdi Uulu (Kirghizistan) per 7-1.

L’egiziano Hassan Mohamed potrebbe scrivere una pagina di storia dello sport del suo Paese: nel caso in cui vincesse contro Erbol Bakirov (Kirhizistan) nella categoria -63 kg, diventerebbe il primo lottatore della propria nazionalità a conquistare un titolo mondiale junior. Chi invece ha già tagliato un traguardo senza precedenti tra tutti gli atleti di nazionalità svizzera è Ramon Betschart, che affronterà nell’atto conclusivo per l’oro mondiale dei -87 kg il campione asiatico Mohammadhadi Saravi (Iran). Il giovane elvetico diventa il primo medagliato della propria nazione in una competizione iridata junior.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

luca.montanari@oasport.it

Foto: Live Photo Sport