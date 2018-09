Lotta, Mondiali Junior 2018: azzurri fuori dai giochi per l’oro nella greco-romana, Sandron e Fidelbo ai ripescaggi

Italia all’asciutto nella greco-romana ai Mondiali junior 2018 di lotta a Trnava, in Ungheria. Gli azzurri non sono riusciti ad imporsi nelle rispettive categorie, portando due soli atleti ai ripescaggi al termine della seconda giornata del torneo iridato.

Jacopo Sandron, bronzo senior in carica, è stato sfortunato nel sorteggio ed è stato eliminato al primo turno della categoria -60 kg dal turco Kamal, che ha prevalso 9-0 approdando fino alla finale e concedendo all’azzurro la chance di giocarsi le sue carte al ripescaggio contro il giapponese Yabe. Non è andata meglio a Ignazio Sanfilippo, che nella categoria -67 kg è stato sconfitto al primo incontro dall’iraniano Saurabh, abile nell’eludere i colpi dell’azzurro e nel prevalere per 3-0.

Per Simone Fidelbo, invece, lo stop è arrivato ad opera dello statunitense Berreyesa che si è imposto per 4-1 al secondo turno della categoria -82 kg, in cui l’azzurro aveva usufruito di un bye per evitare il primo incontro. Fidelbo disputerà però i ripescaggi e affronterà l’uzbeko Alimov per tentare di agguantare un podio che darebbe linfa all’avventura degli azzurri nella greco-romana.

Nella categoria -97 kg, intanto, Luca Svaicari ha prevalso 8-6 al primo turno contro il ceco Dudek, ma è stato costretto ad arrendersi al cospetto dello svizzero Von Euw, che si è imposto con un netto 8-0 escludendo l’azzurro dalla corsa alle medaglie.

La corsa di Mirco Minguzzi nella pool di ripescaggio dei -77 kg, infine, si è arrestata al secondo match contro il norvegese Lure, che ha escluso l’azzurro dalla finale per il terzo posto, dopo la vittoria nell’incontro precedente contro l’estone Leitham.













Foto: Fijlkam