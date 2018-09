Lotta, Italia sugli scudi a Beirut e Bucarest! Dalma Caneva e Abraham Conyedo sul gradino più alto del podio, secondo posto per Sara Da Col

Italia sugli scudi nella lotta. Weekend da incorniciare per gli azzurri impegnati nei tornei senior, che hanno fatto incetta di podi in Libano e in Romania.

A Beirut è andato in scena il torneo Women Classic Style, in cui Dalma Caneva si è tolta la soddisfazione di conquistare la vittoria nella categoria -70 kg al termine di una prova superba che l’ha vista esaltarsi col passare degli incontri fino al trionfo finale.

Splendida anche la prestazione di Sara Da Col, che ha portato a casa un bel secondo posto nella categoria -65 kg, sconfitta soltanto all’ultimo atto della competizione.

Ottime notizie anche da Abraham Conyedo, che ormai si è integrato pienamente nella pattuglia azzurra e si è imposto nella categoria -97 kg della lotta libera al torneo Ion Corniau & Ladislau Simon di Bucarest. Un risentimento alla spalla, invece, ha frenato Nikoloz Kakhelashvili, impegnato nella categoria -97 kg della lotta greco-romana e rimasto fuori dai giochi al secondo turno per infortunio.

I segnali che emergono dal weekend, dunque, sono decisamente incoraggianti in vista dei Mondiali 2018, che andranno in scena a Budapest tra il 20 e il 28 ottobre e potrebbero rivelarsi davvero propizi per un gruppo che dimostra di essere competitivo non solo con la stella Frank Chamizo.













Foto: Fijlkam