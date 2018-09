LIVE Vuelta a España 2018 in DIRETTA: ultima tappa a Madrid, Elia Viviani sfida Peter Sagan

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della ventunesima e ultima tappa della Vuelta a España 2018. Passerella finale da Alcorcòn a Madrid, per un totale di 100 km interamente pianeggianti, tra cui 12 giri sul circuito cittadino che si destreggia fra le strade principali della capitale spagnola. Gli uomini della Mitchelton-Scott festeggiano il trionfo generale del proprio capitano, Simon Yates, che completa l’en plein del Regno Unito nei grandi giri quest’anno (grazie alle vittorie di Chris Froome al Giro d’Italia e Geraint Thomas al Tour de France). La graduatoria ufficiale infatti è pressoché delineata, dato che oggi il plotone transiterà quasi certamente a ranghi compatti sul traguardo madrileno, con il 26enne di Bury che verrà premiato al termine della frazione odierna. Sul podio anche il promettente spagnolo Enric Mas (Quick-Step Floors) e il colombiano Miguel Angel Lopez (Astana).

Come anticipato in precedenza, è previsto con ogni probabilità un arrivo in volata: si riaccende la sfida tra la maglia tricolore Elia Viviani e il campione iridato Peter Sagan. Il veronese va a caccia del tris alla Vuelta e soprattutto con l’obiettivo di consolidare la propria leadership nel numero di vittorie stagionali (per ora il contatore è fermo a 17), mentre lo slovacco deve ancora mettere le ruote davanti a tutti quest’anno sul suolo iberico. Outsider l’olandese Danny Van Poppel e gli italiani Giacomo Nizzolo, Matteo Trentin e Simone Consonni.

Appuntamento alle 17.00.

La tappa di oggi – La classifica generale

