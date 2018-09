Ciclismo, i Campionati Italiani a cronometro si svolgeranno il 4 ottobre. Percorso e altimetria

I Campionati Italiani 2018 a cronometro di ciclismo saranno organizzati dalla ASD Rostesen Rodman e si svolgeranno nella località di Cavour (TO) il prossimo 4 ottobre.

Il percorso misurerà 41 km: i corridori dovranno effettuare due giri di un circuito di 20,5 km che attraverserà i paesi di Gemerello, Campiglione Fenile e Fenile.

Sarà una prova per veri specialisti. Prima parte in leggerissima salita, seconda in lieve discesa, dove si svilupperanno velocità davvero elevate. L’uomo da battere sarà il campione in carica Gianni Moscon (Team Sky).

L’ALTIMETRIA DEL PERCORSO













Foto: Valerio Origo