LIVE Vuelta a España 2018 in DIRETTA: arrivo in salita temibile, la Camperona farà malissimo. Scontro diretto tra i favoriti

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della tredicesima tappa della Vuelta a España 2018, 175 km da Candás. Carreño a Valle de Sabero. La Camperona. Si attende grande spettacolo sull’arrivo in salita odierno, in una giornata che potrebbe risultare determinante nella lotta per la maglia rossa. Nella prima parte si scaleranno l’Alto de la Madera (7 km al 5,3%) e il Puerto de Tarna (13 km al 5,5%). Poi dopo un lungo falsopiano i corridori arriveranno alla salita finale di La Camperona. Gli ultimi 2,5 km sono micidiali con pendenze sempre in doppia cifra e rampe fino al 20%, su cui i migliori potranno fare davvero il vuoto. Assisteremo quindi ad uno scontro diretto tra i favoriti con Jesús Herrada che proverà a difendere la maglia rossa in una tappa che potrebbe però regalarci altri colpi di scena.

Appuntamento alle 12.30. (Foto: David MG Shutterstock.com)













